Irán rakétái Európa városait, így Budapestet is elérik – figyelmeztetett már a tavalyi konfliktusnál a szakértő

Irán hosszú távú célja nem csupán az Izrael elleni hadműveletek végrehajtása, hanem egy olyan katonai arzenál felépítése, amely képes az európai fővárosokat, végül pedig az Egyesült Államok keleti partvidékét is elérni. Egy izraeli katonai tisztviselő még tavaly nyáron beszélt arról, hogy Teherán a 2023. október 7-ihez hasonló, de sokkal nagyobb léptékű támadás megindítását kezdte megszervezni szövetségeseivel. Az akkori nyilatkozatnak a szombaton történtek fényében van különös jelentősége.

Mint ismert, Donald Trump szombaton jelentette be, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen, Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter pedig arról számolt be, hogy Izrael megelőző csapást mért az iráni iszlamista rezsimre.

Az amerikai és izraeli hadműveletekre válaszul Irán az őt megtámadó Izrael, illetve a a Közel-Keleten található amerikai célpontok ellen indított egy példátlan csapáshullámot, melynek során ballisztikus rakétékat is bevetettek, de robbanásokról számoltak be a térség számos országából, köztük az Egyesült Arab Emírségekből, Bahreinből és Katarból is. Eközben egymásnak ellentmondó információk érkeztek arról, mi történhetett Ali Hámeneivel, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjével.

A szombaton történtek különös aktualitást adnak egy tavaly nyáron megjelent cikkünknek, melyben a Jerusalem Post tudósítására hivatkozva arról írtunk, hogy egy izraeli katonai tisztviselő, az akkori iráni–izraeli konfliktus idején megerősítette, hogy Irán ballisztikus rakétaképességei egzisztenciális fenyegetést jelentenek mind Izrael, mind a tágabb értelemben vett Közel-Kelet számára.

Tíz atombombához elég

A tisztviselő a lapnak elmondta: Irán több mint 2000 darabos rakétakészlete logisztikai szempontból „szűk keresztmetszetet” okozott. Mégis, annak ellenére, hogy csak körülbelül 400 rakétavető áll rendelkezésre, az iráni rezsim képes pusztító csapásokat mérni. Szerencsére Izrael megelőző csapásai az iráni rakétavetők ellen jelentősen csökkentették az izraeli célpontokat elérő lövedékek számát.

A tisztviselő azonban figyelmeztetett, hogy Irán rakétáinak mennyisége és minősége továbbra is komoly aggodalomra ad okot.

A tisztviselő szerint Irán hosszú távú célja nem csupán Izrael kihívása, hanem olyan katonai arzenál felépítése, amely képes európai fővárosokat, és végül az Egyesült Államok keleti partvidékét is elérni.

Iráni rakétát fog el az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszer Tel-Aviv felett 2025. június 17-én éjjel (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

Rakéták Londonra – és Budapestre

„Az Irán által fejlesztett rakéták már el tudják érni Európát, és további fejlesztéseket terveznek, amelyek lehetővé tennék számukra az Egyesült Államok megtámadását” – mondta a tisztviselő. Hozzátette: Irán már rendelkezik legalább 10 atombomba előállításához elegendő dúsított uránnal.

„Ilyen hatalmas erőforrásokkal nincs okuk arra, hogy az uránt a jelenlegi szintre dúsítsák, hacsak nem aktívan törekszenek nukleáris fegyverek gyártására” – jelentette ki a tisztviselő. „Becslésünk szerint Iránnak a konfliktus kezdetén körülbelül 2000–2500 ballisztikus rakétája volt” – magyarázta a tisztviselő. „Azonban gyorsan haladtak a tömeggyártási stratégia felé, amelynek eredményeként rakétakészletük a következő néhány évben 8000-re, sőt akár 20 ezerre is növekedhetett volna.”

Újabb terrortámadás készült?

Izrael kifinomult védelmi rendszerei, mint például az Iron Dome ellenére is, a rakéták puszta mennyisége végül még a legerősebb védelmet is túlterhelné. „Egy Izrael méretű állam számára ez egzisztenciális fenyegetés” – mondta a tisztviselő. „Még a lenyűgöző védelmi rendszereinkkel sem lehet megvédeni magunkat 10 ezer ballisztikus rakétától.”

A Hezbollah libanoni Irán-barát síita milícia zászlaját lengetik férfiak egy izraeli légicsapásban rommá vált épületet előtt az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszüneti megállapodást éltetve Bejrút túlnyomórészt síiták lakta déli elővárosában, Dahijében 2024. november 27-én (Fotó: MTI/EPA/Vael Hamzeh)

„Iránnak körülbelül 400 rakétavetője volt, és mi több mint 200-at megsemmisítettünk” – mondta. „Ennek ellenére Irán még mindig több mint 500 ballisztikus rakétát tudott kilőni Izraelre.

A tisztviselő megnevezte azt, amit ő „hármas egzisztenciális fenyegetésnek” nevezett, amelyet Irán jelent. Ez magában foglalja a nukleáris fegyverprogramot, a ballisztikus rakéták fenyegetését, és Izrael egyre növekvő bekerítését az iráni támogatású erők által: „Irán finanszírozza a Gázában, Libanonban, Jemenben, Szíriában és Irakban működő proxykat, hogy ellenséges gyűrűt hozzon létre Izrael körül”.

Irán közvetlenül irányította a Hamász újrafegyverzését és

egy újabb, a 2023. október 7-ihez hasonló, de sokkal nagyobb léptékű támadás tervezett megindítását

– árulta el a tisztviselő, hozzátéve: meghiúsították a hadműveletet vezetők tevékenységét, „mielőtt végrehajthatták volna terveiket”.

Kiemelt kép: Iráni ballisztikus rakéta Jeruzsálem felett 2025. június 24-én pirkadatkor (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)