Herczegh Anita: Több mint 1600 koronavírus-árvát támogat a Regőczi alapítvány

Több mint 1600 olyan gyereket támogatott már a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért, aki a járvány miatt elvesztette az egyik vagy mindkét szülőjét – mondta Herczegh Anita, a szervezet kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége szombaton Budapesten.

Herczegh Anita azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy elhelyezte az emlékezés virágait az alapítvány névadója, Regőczi István atya sírjánál, a Kútvölgyi Boldogasszony-kápolna kertjében.

A kuratóriumi elnök elmondta, a támogatott gyerekek közül minden ötödik 7 évnél fiatalabb volt, amikor elvesztette egyik vagy mindkét szülőjét, mintegy 60-an még egyévesek sem voltak, amikor elárvultak, 7-en pedig még születésük előtt elvesztették az apjukat.

Tizenöt olyan gyerek is van a támogatottak között, aki egyik szülőjét a koronavírus-betegségben vesztette el, és azóta a másik szülője is meghalt valamilyen más betegségben, jellemzően rákban

– tette hozzá.

Ismertetése szerint az alapítvány azt vállalta, hogy a gyerekeket 18 éves korukig, illetve azon túl a nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig támogatja.

Herczegh Anita kiemelte, hogy az öt évvel ezelőtt létrehozott alapítvány nemcsak pénzbeni támogatást nyújt, hanem a gyerekek és az özvegyek mentális egészségére is odafigyel: pszichés és mentálhigiénés foglalkozásokat szerveznek, valamint élményekhez is juttatják ezeket a családokat, táborokba, kirándulásokra, kulturális programokra és kiemelkedő sporteseményekre is elviszik őket.

„Mindezt azért, hogy egy kicsit kizökkenjenek a mindennapokból és elfeledkezzenek a hétköznapok nehézségeiről”

– fogalmazott a kuratóriumi elnök.

Herczegh Anita végül arra kérte az embereket, hogy adományaikkal vagy adójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák az alapítvány munkáját.

Regőczi István 1915. október 5-én született Látrányban. Nehéz sorsú gyermekként 1925-ben meghívást kapott Flandriába, ahol három évet töltött. Később is visszatért Belgiumba, 1943-ban ott szentelték pappá. 1943 tavaszán Pestszenterzsébeten kezdte meg szolgálatát, megalapította első hazai gyermekotthonát, ahol a németek és a nyilasok elől bujkáló zsidó gyerekeknek és családoknak is menedéket nyújtott. 1947-ben létrehozta a Sasfiókák gyermekotthont, amely később több mint 300 hadiárvának adott otthont.

1949-ben letartóztatták és 1953-ig – ítélet nélkül – Kistarcsán tartották fogva; később is többször volt börtönben, fogságban. Legutoljára 1971-ben illegális sajtótevékenység miatt ítélték el, miután 1969-ben Belgiumban Mi nem hallgathatunk címmel kiadták összegyűjtött jegyzeteit.

Az Isten vándorának is nevezett pap több évtizedes szolgálata alatt Szalkszentmártonban templomot, Domonyvölgyben kápolnát épített, és ő alakította ki a kútvölgyi Engesztelő Mária-kápolnát. 1989. december 8-án, a Fővárosi Gyermekvédő Otthon Aga utcai épületében kápolnát rendezett be 150 állami gondozott fiatal és nevelőik számára.

A 98 éves korában, 2013-ban elhunyt Regőczi István a kútvölgyi kápolna mellett nyugszik.

Kiemelt kép: Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)