Hadműveleteket indított az iráni iszlamista rezsim ellen Izrael és az Egyesült Államok: robbanások a perzsa állam területén, ballisztikus rakétatámadás érte Jeruzsálemet

„Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen” – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon. Izrael szintén „megelőző” csapást mért a terrorista államra. Irán ballisztikus rakétákkal vett célba izraeli célpontokat. Összefoglalónk.

Cikkünk frissül.

Izrael megelőző csapást mért az iráni iszlamista rezsimre – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter.

„Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen”

– jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök is a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólítva fel az iráni Forradalmi Gárdát.

⚡️🇺🇸🇮🇱BREAKING: ISRAEL ATTACKS IRAN. Israel has launched a major operation against Iran, reportedly named “Roar of the Lion,” with explosions reported in downtown Tehran and additional strikes in Qom, Isfahan, Kermanshah, and Karaj (Fars, Kan). Airspace closure announced over… pic.twitter.com/sho37HhtdX — Suppressed News. (@SuppressedNws1) February 28, 2026

Izrael: megszólaltak a légvédelemi szirénák

Szirénák szólalnak meg

Jeruzsálemben és környékén, valamint Izrael északi és déli részén, miután az iráni iszlamista rezsim ballisztikus rakétákkal indított ellencsapást,

így reagálva a a szombat reggeli támadásokra – derül ki a Times of Israel hírösszefoglalójából.

In the 14th wave of Iran’s attack earlier today, here’s a thread of what Iran struck in Israel 🧵 Thread: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10 pic.twitter.com/bPJELoVppK — Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 19, 2025

Az izraeli védelmi erők szerint a légvédelmi rendszerek dolgoznak a rakéták elfogásán. Védelmi források szerint a légvédelem elfogott egy Iránból Közép-Izrael felé indított rakétát.

Sérülésekről nincsenek azonnali jelentések. A Magen David Adom mentőszolgálat közlése szerint nem érkezett jelentés sérültekről az iráni terrorista állam által Észak-Izrael elleni ballisztikus rakétatámadást követően. Legalább két rakétát lőttek ki, az egyik állítólag nyílt terepet talált el.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közölte, hogy újabb ballisztikus rakétaindítást észlelt Iránból.

Trump: Vedd át a kormányzást!

„Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen” – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026



„A célunk az amerikai nép védelme az iráni rezsim felől érkező fenyegetések ellen” – jelentette ki videóüzenetében az elnök, azzal vádolva Teheránt, hogy nem hagyott fel sem nukleáris programjával, sem pedig az olyan rakéták fejlesztésével, amelyek az Egyesült Államokat is elérnék. Trump hangsúlyozta: az amerikai művelet célja az iráni rakéták és a rakétagyárak megsemmisítése.

Hozzátette, hogy meg fogják semmisíteni az iráni haditengerészetet is.

Donald Trump elnök a szombat reggeli, Irán elleni „nagy hatótávolságú” katonai művelet megindításáról szóló döntését ismertetve egy közösségi médiában közzétett videóban azt mondta, hogy Irán „nagy hatótávolságú rakétákat fejleszt, amelyek most már veszélyeztethetik nagyon jó barátainkat és szövetségeseinket Európában, a külföldön állomásozó csapatainkat, és hamarosan elérhetik az amerikai hazát” – idézi a CNN.

„Minden lehetőséget elutasítottak, hogy lemondjanak nukleáris ambícióikról, és mi ezt már nem tudjuk elfogadni” – emelte ki az amerikai elnök szavai közül a Times of Israel.

„Az Iszlám Forradalmi Gárda,

a fegyveres erők és az összes rendőrség tagjainak azt mondom, hogy le kell tenniük a fegyvereiket,

és teljes mentességet kell élvezniük, vagy alternatívaként biztos halállal kell szembenézniük” – mondta Trump nyolcperces videónyilatkozatban, amelyben megerősítette az amerikai csapásokat.

„Tegyék le a fegyvert! Tisztességesen bánnak majd Önnel, teljes immunitással, vagy biztos halál vár Önre” – ösztönözte megadásra Trump az iráni haderő tagjait.

During the holy month of Ramadan, the US and Israel launch strikes against Iran Pray for Iran. pic.twitter.com/NW6QWRj0Hm — Gabbar (@Gabbar0099) February 28, 2026



„Irán nagyszerű, büszke népének üzenem ma este, hogy elérkezett a szabadság órája. Maradjatok védett helyen. Ne hagyjátok el otthonotokat. Kint nagyon veszélyes. Mindenfelé bombák fognak hullani” – folytatta Trump (az időelétolódás miatt amerikai idő szerint a késő esti órákban indult a támadás – a szerk.)

„Ha végeztünk, vedd át a kormányzást. A tiéd lesz. Ez valószínűleg az egyetlen esélyed lesz generációk óta” – üzemte az amerikai elnök.

Biztonságban van az iráni elnök

Mint arról a távirati iroda is beszámolt,

biztonságos helyen van Maszúd Peszeskján iráni elnök

az IRNA iráni állami hírügynökség szombati közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy Izrael és az Egyesült Államok támadást indított az ország ellen.

Mindeközben az iráni rendőrség azt közölte, ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.

Kiemelt kép: Légicsapás füstoszlopa Teherán felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök egyidejűleg közölte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen, és megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát (Fotó: MTI/AP)