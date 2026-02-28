Fejlődés és a kiszámítható jövő csak a Fidesztől várható – hangsúlyozták az esztergomi háborúellenes gyűlés felszólalói

Csak a Fidesztől és a polgári kormánytól várható fejlődés és kiszámítható jövő – ezt hangsúlyozták szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) esztergomi háborúellenes gyűlésének felszólalói, a város polgármestere és Komárom-Esztergom vármegye fideszes országgyűlési képviselőjelöltjei.

Rákay Philip producer, DPK-nagykövet az eseményen a legutóbbi DPK-gyűlés óta történtekről szólva felidézte az elmúlt hét legfontosabb eseményeit, „az állítólagosan hatalmas Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatást”, a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi elzárását, valamint szólt arról, hogy a kormány katonai jelenléttel erősítette meg az ország energetikai létesítményeinek védelmét.

Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor a város díszpolgára, és a település életében sok meghatározó fejlesztés fűződik a nevéhez, például a Mária-Valéria híd újjáépítése.

„A polgári kormány sokat tett azért, hogy Esztergom konzervatív város, fejlődő város legyen”

– mondta a polgármester, és felidézte, hogy a történelmi városháza újjáépítéséhez és a várost védő gát felépítéséhez is érkezett támogatás a kormánytól.

Erős Gábor, Esztergom és környéke országgyűlési képviselőjelöltje, nemzetközi labdarúgóbíró a magyar nemzeti válogatott mezében felszólalva kijelentette:

„mi, Fidesz-KDNP-s képviselők soha, sem a magyar parlamentben, sem az Európai Parlamentben nem fogjuk felvenni más ország mezét, csak a miénket, ami a magyaroké”.

Ezt követően egy piros lapot mutatott fel, az kérve a jelenlévőktől, hogy április 12-én szintén „mutassanak piros lapot az ellenzéknek”.

Erős Gábor, Esztergom és térsége fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelölt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Azt mondta, a családpolitika, a rezsicsökkentés, a migránspolitika, az elmúlt 15 év eredményei mind Orbán Viktor, a nemzeti kormány és a Fidesz-KDNP-s képviselők munkájának köszönhetők. A választások tétje Magyarország jövője – hangsúlyozta, hozzátéve, a kormányzó erőknek nem a nemzeti és a külföldi globalistákat kell kiszolgálnia, számukra a magyar emberek érdeke a legfontosabb.

Czunyiné Bertalan Judit, Komárom és térsége országgyűlési képviselőjelöltje emlékeztetett a német hódítók Vértesben elszenvedett egykori vereségére, majd kijelentette: „most is hódítókkal állunk szemben. Brüsszel trójai falovát, az ellenzék csodafiúját küldte ellenünk, de mi őket is és őt is meghátrálásra fogjuk kényszeríteni”.

Czunyiné Bertalan Judit, Komárom és térsége fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelölt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Úgy fogalmazott:

Komárom-Esztergom vármegye hazaszerető hőseinek emléke arra kötelez, hogy visszaverjük és megfutamítsuk a hódítókat, a „magyar bőrbe öltöztetett brüsszeli megszállókat”.

Bencsik János, Tatabánya és térsége országgyűlési képviselőjelöltje a fiatalokhoz fordult felszólalásában, felidézve, hogy 35 évvel ezelőtt, a szocialista nagyipar összeomlott, de a jelenlegi fiatal generáció elődeinek munkájával csak Tatabányán 15 ezer új álláshely jött létre.

Kiemelte, hogy csak a generációk összefogásával védhetők meg az eddig elért eredmények, mert ha munka van, akkor minden van, jut lehetőség szórakozásra és kikapcsolódásra is.

„Ha összefogunk, akkor erősek leszünk. A világ, a jövő, csak a békét szerető és a békét szerző embereké”

– zárta felszólalását Bencsik János.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)