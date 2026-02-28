Fejlődés és a kiszámítható jövő csak a Fidesztől várható – hangsúlyozták az esztergomi háborúellenes gyűlés felszólalói

Rákay Philip producer, DPK-nagykövet az eseményen a legutóbbi DPK-gyűlés óta történtekről szólva felidézte az elmúlt hét legfontosabb eseményeit, „az állítólagosan hatalmas Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatást”, a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi elzárását, valamint szólt arról, hogy a kormány katonai jelenléttel erősítette meg az ország energetikai létesítményeinek védelmét.
Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor a város díszpolgára, és a település életében sok meghatározó fejlesztés fűződik a nevéhez, például a Mária-Valéria híd újjáépítése.
„A polgári kormány sokat tett azért, hogy Esztergom konzervatív város, fejlődő város legyen”
– mondta a polgármester, és felidézte, hogy a történelmi városháza újjáépítéséhez és a várost védő gát felépítéséhez is érkezett támogatás a kormánytól.
Erős Gábor, Esztergom és környéke országgyűlési képviselőjelöltje, nemzetközi labdarúgóbíró a magyar nemzeti válogatott mezében felszólalva kijelentette:
„mi, Fidesz-KDNP-s képviselők soha, sem a magyar parlamentben, sem az Európai Parlamentben nem fogjuk felvenni más ország mezét, csak a miénket, ami a magyaroké”.
Ezt követően egy piros lapot mutatott fel, az kérve a jelenlévőktől, hogy április 12-én szintén „mutassanak piros lapot az ellenzéknek”.
Azt mondta, a családpolitika, a rezsicsökkentés, a migránspolitika, az elmúlt 15 év eredményei mind Orbán Viktor, a nemzeti kormány és a Fidesz-KDNP-s képviselők munkájának köszönhetők. A választások tétje Magyarország jövője – hangsúlyozta, hozzátéve, a kormányzó erőknek nem a nemzeti és a külföldi globalistákat kell kiszolgálnia, számukra a magyar emberek érdeke a legfontosabb.
Czunyiné Bertalan Judit, Komárom és térsége országgyűlési képviselőjelöltje emlékeztetett a német hódítók Vértesben elszenvedett egykori vereségére, majd kijelentette: „most is hódítókkal állunk szemben. Brüsszel trójai falovát, az ellenzék csodafiúját küldte ellenünk, de mi őket is és őt is meghátrálásra fogjuk kényszeríteni”.
Úgy fogalmazott:
Komárom-Esztergom vármegye hazaszerető hőseinek emléke arra kötelez, hogy visszaverjük és megfutamítsuk a hódítókat, a „magyar bőrbe öltöztetett brüsszeli megszállókat”.
Bencsik János, Tatabánya és térsége országgyűlési képviselőjelöltje a fiatalokhoz fordult felszólalásában, felidézve, hogy 35 évvel ezelőtt, a szocialista nagyipar összeomlott, de a jelenlegi fiatal generáció elődeinek munkájával csak Tatabányán 15 ezer új álláshely jött létre.
Kiemelte, hogy csak a generációk összefogásával védhetők meg az eddig elért eredmények, mert ha munka van, akkor minden van, jut lehetőség szórakozásra és kikapcsolódásra is.
„Ha összefogunk, akkor erősek leszünk. A világ, a jövő, csak a békét szerető és a békét szerző embereké”
– zárta felszólalását Bencsik János.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)