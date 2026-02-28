Eszkalálódott az iráni iszlamista rezsim elleni amerikai–izraeli támadás: eltalálták-e Ali Hámeneit?

Példátlan csapáshullámot indított az irán terrorista állam szombaton az őt megtámadó Izrael, illetve a a Közel-Keleten található amerikai célpontok ellen. Robbanásokról számoltak be térség számos országból, köztük az Egyesült Arab Emírségekből, Bahreinből és Katarból is. Mi történt mindeközben Ali Hámeneivel, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjével? Cikkünk frissült.

Két AFP-tudósító a szaúdi fővárosban,

Rijádban arról számolt be, hogy hangos csattanást és több robbanást hallottak,

miután Irán az Iráni Iszlám Köztársaság elleni amerikai–izraeli légicsapásokat követően csapást mért az öböl menti államokra, amelyek amerikai katonai bázisoknak adnak otthont a régióban. Az Iránnal szomszédos Irakot is támadás érte.

Irak: támadás ért egy katonai bázist

Egy iraki katonai bázist célzó bombamerénylet áldozatokat követelt, idézi a Times of Israel az AFP hírügynökséget, melynek egy biztonsági tisztviselő és a korábbi félkatonai koalíció, a Hashed al-Shaabi forrásai nyilatkoztak.

A dél-iraki Dzsürf al-Szaher bázis a Hashed al-Shaabi, vagyis a Népi Mobilizációs Erők (PMF) szervezetéhez tartozik, de többnyire

az Irán-párti Kataeb Hezbollah csoport támaszpontja.

„A bombázás a Kataeb Hezbollah 47. brigádját vette célba” – mondta el az AFP-nek a Hashed al-Shaabi egyik forrása.

A Hezbollahhoz köthető libanoni al-Mayadeen hírügynökség jelentése szerint legalább két ember meghalt és öten megsebesültek a támadásban. A jelentés nem részletezi, hogy ki követte el a támadást.

🇮🇷 ISRAEL ATTACKS IRAN Visuals from Tehran, Iran. Explosions also heard in Tabriz. pic.twitter.com/kchSPD1xSz — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 13, 2025

Ellencsapás amerikai támaszpontokra

Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy támadást intézett minden, a térségben lévő amerikai támaszpont ellen. A bahreini állami hírügynökség (BNA) közlése szerint

rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját.

A Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében írt arról, hogy támadást kezdett a térségben lévő amerikai összes amerikai támaszpont ellen. Közölték, hogy az Iránt ért légicsapásokra válaszul izraeli célpontokat is támadnak.

A Press TV iráni televíziós hírcsatorna arról számolt be, hogy az ötödik amerikai flotta elleni rakétát Iránból lőtték ki. Szemtanúkra hivatkozó jelentések

robbanásokról számoltak be az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabiból és Dubajból, a szaúd-arábiai Rijádból, valamint Katarból is.

Izraeli szükségállapot

Lezárták az ország légterét Izraelben, ahol a hadsereg országos szükségállapotot hirdetett. A civileket arra kérték, hogy maradjanak az óvóhelyek közelében – derül ki az Israel Hayom beszámolóiból.

Légvédelmi sziréna hatására óvóhelyre igyekszik egy család az észak-izraeli Haifában 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen. Irán lezárta a légterét. Donald Trump amerikai elnök megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát (Fotó: MTI/AP/Leo Correa)

Jiszráel Kac védelmi miniszter aláírta a rendeletet, amely „rendkívüli belpolitikai szükségállapotot” hirdetett egész Izraelre. A lakosságot arra utasították, hogy szigorúan tartsák be a hatóságok által kiadott irányelveket, és maradjanak a védett területek közelében.

Országszerte szirénák vijjogtak, a hadsereg pedig előzetes riasztást küldött közvetlenül a mobiltelefonokra.

Az izraeli védelmi erők viszont tisztázták, hogy a riasztás „proaktív intézkedés” volt, amelynek célja a lakosság felkészítése a potenciálisan közeledő csapásokra. A hadsereg közölte: a civileknek még nem kell óvóhelyre vonulniuk.

Légtérzárlatok a térségben

Szíria mindeközben bejelentette, hogy 12 órára lezárja légterét az Izrael és Irán közötti konfliktus miatt. Az Egyesült Arab Emírségek „részleges és átmeneti” légtérzárat jelentett be. Szíria, Kuvait és Katar hasonló lépést tett.

Flight radar in West Asia as Israel launches strikes on Iran. #IsraelIran #NuclearTalks pic.twitter.com/AxFQxtDzWO — Sajid Ali (@sajid_ali_mir) February 28, 2026

Budapest: felfüggesztett légijáratok

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt

a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát

– közölte a légitársaság szombaton a távirati irodával, jelezve: az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az irán iszlamista rezsim ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt.

A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait.

Megszakadt internetkapcsolat

Iránban jelenleg

szinte teljes internetzárlat van érvényben a NetBlocks internetes megfigyelő ügynökség szerint,

mivel az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.

Nem ez az első alkalom, hogy leállt az internet az országban. A múlt hónapban az ország szinte teljes internet-összeomlásba süllyedt az országszerte zajló, kormány által brutálisan levert tüntetések során.

Néhány embernek sikerült rövid időre hozzáférnie az internethez olyan módszerekkel, mint a SpaceX Starlink műholdas internete és virtuális magánhálózatok (VPN-ek). Valószínű, hogy akik hozzáférnek, újra megpróbálják majd ugyanezeket a módszereket használni – írja a BBC.

Célponttá vált a legfőbb vezető

Izraeli

légicsapások célozták meg szombat reggel Iránban Ali Hámenei legfelsőbb vezetőt és Maszúd Peszeskján elnököt is

– adta hírül a Times of Israel egy izraeli tisztviselőre hivatkozva. A tisztviselő szerint más magas rangú rezsim- és katonai parancsnokokat is célba vettek. Korábban az iráni Tasnim hírügynökség arról számolt be, hogy Peszeskján „teljes egészségnek örvend”.

Israel attacked Iran’s Presidential palace and Supreme Leader Ali Khamenei’s compound using Tomhawk cruise missiles. #Israel #IranRevoIution2026 #Tehran pic.twitter.com/kqlHZdJejp — Anand Prakash Pandey (@anandprakash7) February 28, 2026



Meg nem nevezett izraeli forrásokra hivatkozva, az izraeli 12-es csatorna arról számolt be, hogy Izrael értékelése szerint az Irán elleni eddigi csapások „nagyon nagy sikert” értek el az iráni vezetés eltávolítását illetően.

A jelentés szerint az értékelés magas rangú parancsnokokra és Maszúd Peszeskján iráni elnökre vonatkozott. Továbbá kijelentették: „Nem világos, hogy Ali Hámenei (ajtollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője)

nem esett-e át drámai eseményen”.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: X)