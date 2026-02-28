Emlékműsorokkal tiszteleg Balázs Fecó előtt a közmédia

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, billentyűs, dalszerző, Balázs Fecó március 2-án ünnepelné 75. születésnapját. Az évfordulóról a Dunán a Hogy volt?! című sorozat tematikus adása, az M2 Petőfi TV műsorán Akusztik-koncert, a világ magyarságát összekötő Duna World csatornán a Petőfi Popszínpad különkiadása emlékezik meg.

A Dunán február 28-án, szombaton 15:30-kor kezdődő Hogy volt?! című műsorban Balázs Fecóra emlékeznek barátaival, Dorozsmai Péterrel, Horváth Attilával, Bordás Istvánnal és a művészt rajongásig tisztelő előadóval, Janza Katával. A dalszerző-énekes alakját a személyes történetek mellett a Magyar Televízió archív felvételeivel is megidézik.

Az emlékezés részeként március 2-án 23:30-kor az M2 Petőfi TV műsorán is különleges koncertélmény várja a nézőket: az Akusztik Legendák sorozat részeként látható lesz Balázs Fecó 2020-ban rögzített, utolsó koncertje, amelyet az A38 hajó színpadán adott. Saját zenekara mellett vendégként a Budapest Bár és Keresztes Ildikó is fellépett.

Különleges zenei utazásra hívja a nézőket a Petőfi Popszínpad március 3-i adása: a 20:35-től megtekinthető archív zenei válogatásban felidézik a Korál legnagyobb slágereit és a frontember, Balázs Fecó emblematikus szerzeményeit, határokon átívelve megszólítva a magyar közönséget. A Duna World összeállítása egyszerre idézi fel Balázs Fecó kivételes pályáját és erősíti a közös dalokból építkező kulturális összetartozás élményét.

Balázs Fecó a magyar könnyűzene legendás alakja volt, pályafutását 1967-ben a Neoton együttesben kezdte, majd a Taurus tagjaként is ismertté vált, igazi sikereit pedig a kultikussá lett Korál együttessel érte el. Nevéhez számos örökzöld sláger fűződik – többek között a Homok a szélben, a Maradj velem, az Érints meg vagy az Évszakok –, amelyek generációk zenei emlékezetének részévé váltak. Munkásságát rangos állami és szakmai díjakkal ismerték el, zenei öröksége generációkon átívelő, dalai ma is élő részét képezik a hazai könnyűzenei kánonnak. Erről árulkodik az a tény is, hogy a Korál Hazafelé című szerzeménye idén a Duna zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! ötödik évadában a slágerek slágere lett Veréb Tamás előadásában, bizonyítva, hogy ez a dal ma is aktuális és érzelmileg elementáris erejű. Balázs Fecó 2020. november 26-án, 69 éves korában hunyt el.

