Emelkedik a nyersolaj ára a világpiacon az iráni iszlamista rezsimet ért légtámadás után

Az amerikai könnyűolaj (WTI) ára mintegy 1,3 százalékkal, hordónként közel 69 dollárra emelkedett, míg az északi-tengeri Brent jegyzése 70 dollár alatt zárt.

Irán eközben bejelentette, hogy új urándúsító létesítményt helyez üzembe, ami tovább mélyíti az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktust – közölte a Bloomberg.

Az árakat az is felfelé hajtja, hogy az Egyesült Államok részben kivonta személyzetét a Közel-Keletről. A térség országai – köztük több OPEC+ tag, például Irán, Szaúd-Arábia és Irak – a világ kőolajtermelésének mintegy harmadát adják, ezért egy esetleges katonai eszkaláció komoly hatással lehet a piacra.

A JPMorgan Chase & Co. elemzése szerint a legrosszabb forgatókönyv esetén

az olaj ára akár hordónként 130 dollárig is emelkedhet.

A piaci hangulatot az is jelzi, hogy az algoritmikus kereskedők február óta először optimistává váltak az amerikai olaj kilátásaival kapcsolatban. Az opciós piacokon is nőtt a feszültség: a befektetők egyre inkább az árak emelkedésére fogadnak, miközben a volatilitás több mint egyhavi csúcsra ugrott.

Az aktuális árak szerint a júliusi WTI hordónként 68,55 dollár körül mozgott, az augusztusi Brent pedig 69,36 dolláron zárt.

Háborús eszkaláció a Közel-Keleten: Izrael és az USA csapást mért az iráni iszlamista rezsimre, rakéták érték Izraelt

Mint arról a hirado.hu beszámolt, Izrael és az Egyesült Államok katonai műveleteket indított az iráni rezsim ellen, miközben Irán ballisztikus rakétákkal támadta Izraelt – jelentették be szombaton.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte:

„Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen,” és felszólította az iráni Forradalmi Gárdát a megadásra. Hangsúlyozta, hogy a művelet célja az amerikai nép védelme és az iráni rakétakapacitások megsemmisítése.

Az izraeli kormány szintén megerősítette a támadást: Jiszráel Kac védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael „megelőző csapást” mért az iráni iszlamista rezsimre.

Az iráni válaszcsapás sem maradt el. Jeruzsálemben és Izrael több térségében megszólaltak a légvédelmi szirénák, miután Irán ballisztikus rakétákat indított izraeli célpontok felé. Az izraeli hadsereg közlése szerint a légvédelem több rakétát elfogott, és egyes lövedékek nyílt területre csapódtak. Súlyos sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Az iráni állami hírügynökség robbanásokról számolt be Teheránból. Közben közölték azt is, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök biztonságos helyen tartózkodik.

Trump videóüzenetében azt mondta, Irán olyan nagy hatótávolságú rakétákat fejleszt, amelyek Európát és az Egyesült Államokat is fenyegethetik, ezért a katonai lépést elkerülhetetlennek nevezte. Az iráni fegyveres erők tagjait arra szólította fel, hogy tegyék le a fegyvert, különben „biztos halállal” kell szembenézniük.

A támadások nyomán a térségben rendkívüli feszültség alakult ki, a konfliktus eszkalációjától tart a nemzetközi közösség.

