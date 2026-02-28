Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Ellentmondásos hírek érkeznek Hámenei ajatollah sorsáról, összehívták az ENSZ BT-t

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2026.02.28. 17:34

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Az iráni külügyminiszter szerint valószínűleg életben van Ali Hámenei, Irán legfőbb vallási vezetője, aki egy izraeli televízó szerint életét veszítette az amerikai–izraeli támadásban. A szombat reggeli órákban Teherán és számos perzsa város ellen indított rakétatámadások súlyos veszteségeket okoztak, miközben a konfliktus hullámai az egész Közel-Keletet elérték. Összefoglalónk.

Irán külügyminisztere azt nyilatkozta, hogy életben van az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah.

„Amennyire én tudom, még él” – fogalmazott Abbász Aragcsi külügyminiszter az NBC Newsnak adott interjújában.

A Times of Israel a fenti információkat ismertetve hozzáteszi: az izraeli 12-es hírcsatorna szombaton arról számolt be, hogy Hámeneit „valószínűleg megölték” egy izraeli légicsapásban.

Eltalálták a rezidenciát

A New York Times által közzétett műholdfelvételek arról tanúskodnak, hogy Hámenei teheráni rezidenciáját egy izraeli légicsapás pusztította el.

Egy izraeli tisztviselő szerint Hámenei azon magas rangú iráni vezetők között volt, akik szombat reggel az izraeli hadsereg csapásai célpontjává váltak, bár a csapás eredményei egyelőre nem egyértelműek.

Kapcsolódó tartalom

Távozásra szólítják fel a fővárosi lakosokat

Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot az iráni nemzetbiztonsági tanács szombaton, nem sokkal Izrael és az Egyesült Államok által az iráni iszlamista rezsim ellen indított támadását követően. Közleményében a testület arra kérte az embereket, hogy – amennyiben lehetséges –

menjenek a lehető legtávolabb a fővárostól,

miközben mindenkit felszólítottak, hogy őrizze meg a nyugalmát.

Hozzátették: az ellátás nincs veszélyben, de a közlemény figyelmeztetett arra is, hogy lehetőség szerint kerüljék a bevásárlások során kialakuló tumultust. A tanács egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy további értesítésig a tanintézmények zárva tartanak, a bankok azonban nem.

Lányiskolát ért az egyik csapás?

Bár az izraeli–amerikai közös légicsapások első hullámában az iráni terrorista államban elszenvedett áldozatok száma nem volt egyértelmű, az iráni állami IRNA hírügynökség szombat délután arról számolt be, hogy csapás ért egy lányiskolát Dél-Iránban, számos ember, közöttük diákok halálát is okozva – írja a Times of Israel.

A BBC kora délutáni jelentése szerint

53-ra emelkedett a lányiskolában történt támadás halálos áldozatainak száma

– legalábbis az iráni Iszlám Köztársaság Hírügynökség (IRNA) szerint. A sérültek számát 63 főre teszik.

A brit közmédium ezt az információt nem tudta független forrásokkal megerősíteni.

Mindeközben szombat délután megindultak Irán válaszcsapásai: Teherán harci drónokat küldött Izrael felé.

Kapcsolódó tartalom

Összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést hívott össze az Irán elleni amerikai és izraeli támadások, valamint Teherán válaszcsapásai után. Az ENSZ tudatta, hogy a magyar idő szerint 22:00-kor kezdődő ülésen „a közel-keleti helyzettel” foglalkoznak majd. A találkozót Franciaország és Bahrein sürgette – közölte a világszervezet izraeli küldöttsége.

Kiemelt kép: Közlekedési dugó Teheránban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Az iráni nemzetbiztonsági tanács Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

izraeli–iráni háború ENSZ Egyesült ÁllamokIránIzrael

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 