Ellentmondásos hírek érkeznek Hámenei ajatollah sorsáról, összehívták az ENSZ BT-t

Az iráni külügyminiszter szerint valószínűleg életben van Ali Hámenei, Irán legfőbb vallási vezetője, aki egy izraeli televízó szerint életét veszítette az amerikai–izraeli támadásban. A szombat reggeli órákban Teherán és számos perzsa város ellen indított rakétatámadások súlyos veszteségeket okoztak, miközben a konfliktus hullámai az egész Közel-Keletet elérték. Összefoglalónk.

Irán külügyminisztere azt nyilatkozta, hogy életben van az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah.

„Amennyire én tudom, még él” – fogalmazott Abbász Aragcsi külügyminiszter az NBC Newsnak adott interjújában.

A Times of Israel a fenti információkat ismertetve hozzáteszi: az izraeli 12-es hírcsatorna szombaton arról számolt be, hogy Hámeneit „valószínűleg megölték” egy izraeli légicsapásban.

Eltalálták a rezidenciát

A New York Times által közzétett műholdfelvételek arról tanúskodnak, hogy Hámenei teheráni rezidenciáját egy izraeli légicsapás pusztította el.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei’s compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran’s supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Egy izraeli tisztviselő szerint Hámenei azon magas rangú iráni vezetők között volt, akik szombat reggel az izraeli hadsereg csapásai célpontjává váltak, bár a csapás eredményei egyelőre nem egyértelműek.

Távozásra szólítják fel a fővárosi lakosokat

Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot az iráni nemzetbiztonsági tanács szombaton, nem sokkal Izrael és az Egyesült Államok által az iráni iszlamista rezsim ellen indított támadását követően. Közleményében a testület arra kérte az embereket, hogy – amennyiben lehetséges –

menjenek a lehető legtávolabb a fővárostól,

miközben mindenkit felszólítottak, hogy őrizze meg a nyugalmát.

Habibi we came to Abu Dhabi! pic.twitter.com/5I32wRVhTI — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

Hozzátették: az ellátás nincs veszélyben, de a közlemény figyelmeztetett arra is, hogy lehetőség szerint kerüljék a bevásárlások során kialakuló tumultust. A tanács egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy további értesítésig a tanintézmények zárva tartanak, a bankok azonban nem.

Mujeres sin velo bailan en Teherán festejando el ataque de Israel y EEUU. Tienen la esperanza de recobrar la libertad con la caída del bárbaro régimen de los ayatolás, que limita sus derechos, las supedita a los varones y les impone el yugo del hiyab.pic.twitter.com/XqOIj41613 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) February 28, 2026

Lányiskolát ért az egyik csapás?

Bár az izraeli–amerikai közös légicsapások első hullámában az iráni terrorista államban elszenvedett áldozatok száma nem volt egyértelmű, az iráni állami IRNA hírügynökség szombat délután arról számolt be, hogy csapás ért egy lányiskolát Dél-Iránban, számos ember, közöttük diákok halálát is okozva – írja a Times of Israel.

अमेरिका और इसराइल ने Iran के Minab शहर में Girls Elementary School पर हमला किया! इस हमले में 24 छात्राएं शहीद हो गई! बच्चों की मां की रोने की आवाज़ दिल झकझोर देगी! Zionist दुनिया के लिए खतरा है! उसका साथ देने वाला अमेरिका एक दिन ज़रूर पछताएगा!#Iran pic.twitter.com/pAZVua8mAv — Sadaf Afreen صدف (@s_afreen7) February 28, 2026

A BBC kora délutáni jelentése szerint

53-ra emelkedett a lányiskolában történt támadás halálos áldozatainak száma

– legalábbis az iráni Iszlám Köztársaság Hírügynökség (IRNA) szerint. A sérültek számát 63 főre teszik.

A brit közmédium ezt az információt nem tudta független forrásokkal megerősíteni.

Mindeközben szombat délután megindultak Irán válaszcsapásai: Teherán harci drónokat küldött Izrael felé.

Összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést hívott össze az Irán elleni amerikai és izraeli támadások, valamint Teherán válaszcsapásai után. Az ENSZ tudatta, hogy a magyar idő szerint 22:00-kor kezdődő ülésen „a közel-keleti helyzettel” foglalkoznak majd. A találkozót Franciaország és Bahrein sürgette – közölte a világszervezet izraeli küldöttsége.

Kiemelt kép: Közlekedési dugó Teheránban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Az iráni nemzetbiztonsági tanács Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)