Egy gyűlöletszövetségnek tartja a Tisza Pártot Navracsics Tibor

A Tisza Párt egy „gyűlöletszövetség”, a Fidesz-KDNP viszont továbbra is hisz a szeretet és az összefogás erejében – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: ez a „gyűlöletszövetség” újabb és újabb történeteket talál ki, hazugságokat hitet el a híveivel azért, hogy győzni tudjon, hiszen „ők meg is mondták, hogy nem mondhatnak el semmit, mert ha elmondanának mindent, akkor nem nyernék meg a választást”.

„Nekünk az igazságot kell elmondani” – fogalmazott a miniszter, majd rámutatott:

olyan tizenhat év áll mögöttünk, amikor Magyarország Európa és a világ egyik „pária államából” olyan országgá vált, amelyre és amelynek vezetőjére odafigyelnek a világ minden pontján, ahhoz igazodnak, gazdasága, integritása, önállósága és büszkesége révén pedig Európa nemzetei között is kiemelkedik.

A tapolcai választókörzet országgyűlési képviselői posztját is betöltő miniszter a Tisza Pártra utalva azt mondta: a választókerületében évek óta szerveznek vitákat, azonban a „Némák Pártjának” helyi rezidense – ez megfogalmazása szerint „egy 29 tagból álló párt, amely arról híres, hogy egy ember kivételével senki sem beszélhet” – nem volt hajlandó vitatkozni.

A vitára lehetőség lett volna az is – folytatta Navracsics Tibor –, hogy a „Némák Pártjának” elnöke eljött a választókerületbe, de a több mint egyórás választási gyűlése abból állt, hogy hozzá beszélt, úgy, hogy ő nem volt jelen.

Hozzátette:

az ellenzéki párt állítása szerint ő nem jár a választókerületébe, az utcán testőrökkel veszi magát körül, és helikopterrel jár a választókerületbe. Ezzel szemben az igazság az, hogy pár nap múlva ünneplik a 2000. eseményt a kerületben, nincsenek testőrei és tériszonyos

– mondta a fideszes politikus.

Navracsics Tibor hozzátette: a „Némák Pártja” választási kampányának szlogenje „kísértetiesen rímel” a szocialisták 2002-ben tett ígéreteire. Érzik az „ordas hazugságot”, ami a kijelentések mögött lappang, és úgy gondolják – ahogy a bolsevikok gondolták annak idején –, hogy majd az igazsághoz „keresztülhazudhatják” magukat – szögezte le.

Ők valójában egy ügyre álltak össze és szövetkeztek, „ez az irántunk érzett gyűlölet”

– fogalmazott.

Megint csak ott vagyunk, ahol 2002-ben és 2006-ban voltunk: ugyanaz a különbség az akkori szocialista párt és a Fidesz között, valamint ma a Tisza és a Fidesz között – mondta a háborúellenes gyűlésen Navracsics Tibor.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a KDNP országgyűlési képviselője a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Esztergomban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)