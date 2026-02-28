Brüsszel Magyar Péterre nyomást tud gyakorolni Ukrajna ügyében – fejtette ki Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese

Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese felvázolta, hogyan rántaná bele egy Tisza-kormány Magyarországot a háborúba. Úgy fogalmazott:
„És Magyar, az új, esetleg új miniszterelnök engedékenyebb lesz Brüsszellel szemben. Brüsszel jobban tud majd rá nyomást gyakorolni és Ukrajna Brüsszelen keresztül fogja megoldani, továbbra is megoldani a kérdéseit. Egyelőre nem látok más stratégiát annak a politikának a keretein belül, amelyet Ukrajna folytat.”
A műsor felidézte, hogy Potapenko február közepén arról is beszélt: az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen, és ezzel párhuzamosan a magyar ellenzéket támogatják, mert egy esetleges kormányváltás megnyithatná az utat Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt – közölte a Tények.
Korábban egy ukrán elemző is arról beszélt, hogy Magyar Péter Ukrajna oldalára állna, azonban a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan terveikről a választások előtt, mert az rontaná esélyeiket.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Magyar Péter; Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének találkozója Brüsszelben, 2025 májusában (Fotó: AFP)