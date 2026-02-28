Brüsszel Magyar Péterre nyomást tud gyakorolni Ukrajna ügyében – fejtette ki Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese

Újabb videó került nyilvánosságra az ukrán tervekről, amelyben egy ukrajnai kutatóintézet vezetője arról beszél, hogy Magyar Pétert szeretnék magyar miniszterelnöknek, mert engedékenyebb lenne Brüsszellel szemben.

Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese felvázolta, hogyan rántaná bele egy Tisza-kormány Magyarországot a háborúba. Úgy fogalmazott:

„És Magyar, az új, esetleg új miniszterelnök engedékenyebb lesz Brüsszellel szemben. Brüsszel jobban tud majd rá nyomást gyakorolni és Ukrajna Brüsszelen keresztül fogja megoldani, továbbra is megoldani a kérdéseit. Egyelőre nem látok más stratégiát annak a politikának a keretein belül, amelyet Ukrajna folytat.”

A műsor felidézte, hogy Potapenko február közepén arról is beszélt: az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen, és ezzel párhuzamosan a magyar ellenzéket támogatják, mert egy esetleges kormányváltás megnyithatná az utat Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt – közölte a Tények.

Korábban egy ukrán elemző is arról beszélt, hogy Magyar Péter Ukrajna oldalára állna, azonban a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan terveikről a választások előtt, mert az rontaná esélyeiket.

Kiemelt kép: Magyar Péter; Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének találkozója Brüsszelben, 2025 májusában (Fotó: AFP)