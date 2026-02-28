Az iráni konfliktus közvetett veszélyeket hordoz Magyarországra nézve – közölte Orbán Balázs

A közel-keleti konfliktussal megnőtt Európában a terrorfenyegetettség szintje, ezért a kormány szombaton, az iráni konfliktus következtében kialakult helyzetre való tekintettel a terrorfenyegetettségi készültség szintjét egy fokozattal megemelte.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán közölt további részleteket a döntés hátteréről.

Orbán Balázs azt írta: az iráni konfliktus közvetett veszélyeket hordoz Magyarországra nézve.

A közel-keleti konfliktussal megnőtt Európában a terrorfenyegetettség szintje, ahogy az legutóbb is történt, ez pedig leginkább ott jelent veszélyt, ahol jelentős számú migráns él – hangsúlyozta.

A kormányfő politikai igazgatója a bejegyzésben kiemelte, hogy

Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de megismételte, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a terrorfenyegetettségi készültség szintjét egy fokozattal megemelték.

Az iráni konfliktus áremelkedést okozhat az energiapiacon is, különösen az olaj világpiaci árának emelkedésén keresztül – fűzte hozzá.

Orbán Balázs szerint ebben a veszélyes helyzetben a magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni, többszörösen felelőtlen, ezért az olcsó orosz energiáról való leválást követelni, ahogy azt Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt teszi.

Magyarországnak az ellátásbiztonság és az alacsony energiaárak az elsődleges szempontok, ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni – mondta.

Mint azt a hirado.hu is megírta, Orbán Viktor korábban Facebook-oldalán jelentette be, hogy az Iránban kitört háborúra való tekintettel

a kormány Magyarországon a terrorfenyegetettséág szintjét egy fokozattal megemelte.

A miniszterelnök szombat este közzétett Facebook-videójában úgy fogalmazott:

„összeült a Védelmi Tanács, megemeltük a terrorfenyegetettség szintjét egy fokozattal.” Szombat délután összehívtam a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére. Különös tekintettel az energiabiztonságunkra. A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak – mondta Orbán Viktor.

A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt – mondta. Különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal – tette hozzá.

A konfliktus miatt a világpiacon jelentős energia-áremelést valószínűsítenek – mutatott rá.

Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját

– jelentette ki. Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani – mondta Orbán Viktor.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)