Alsóneműbe rejtett drog: két hónapra bezárták a népszerű szórakozóhelyet Budapesten

Kábítószer-kereskedelem miatt a rendőrség két hónapra lakatot tett a IX. kerületi Arzenál szórakozóhelyre. Egy 22 éves férfit ecstasy terjesztése miatt fogtak el a Soroksári úton, és kiderült, hogy a „foci” néven ismert drogot a klubban is árulta. A nyomozás során további gyanúsítottakat és fogyasztókat is azonosítottak.

A fiatal férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – írja a police.hu. A nyomozás szerint S. András rendszeresen árulta az ecstasy-t a klubban, ahol „foci” néven vált ismertté a szer.

A rendőrök további gyanúsítottat is azonosítottak, aki a klubban kínálta a drogot társainak, míg kilenc másik személyt kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki, akik a helyszínen vásárolták vagy fogyasztották az illegális szert.

A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság a 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján a klubot 2026. február 27-től április 27-ig bezáratta, ezzel is jelezve, hogy a szervezett bűnözés elleni fellépés határozott és következetes.

Kiemelt kép forrása: police.hu