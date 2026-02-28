Alsóneműbe rejtett drog: két hónapra bezárták a népszerű szórakozóhelyet Budapesten

A fiatal férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – írja a police.hu. A nyomozás szerint S. András rendszeresen árulta az ecstasy-t a klubban, ahol „foci” néven vált ismertté a szer.
A rendőrök további gyanúsítottat is azonosítottak, aki a klubban kínálta a drogot társainak, míg kilenc másik személyt kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki, akik a helyszínen vásárolták vagy fogyasztották az illegális szert.
A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság a 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján a klubot 2026. február 27-től április 27-ig bezáratta, ezzel is jelezve, hogy a szervezett bűnözés elleni fellépés határozott és következetes.
Kiemelt kép forrása: police.hu