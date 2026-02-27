Műsorújság
Videó: orosz hadifogságba esett egy magyar férfi, akit erőszakkal vittek az ukrán sorozók a frontra

Szerző: hirado.hu
2026.02.27. 05:34

Erőszakkal besorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező katonát fogtak el az oroszok.

Az orosz védelmi minisztérium a közösségi médiában egy videót is publikált, amelyből kiderül, hogy Román Albert 2020 óta élt Magyarországon.

A magyar-ukrán állampolgárságú férfi oroszul elmondta, hogy az ukrán határ átlépésekor elfogták, és elvitték egy ungvári hadkiegészítő parancsnokságra.

Az orvosi vizsgálat alkalmasnak találta pedig agyhártyagyulladása, több törése és 11 agyrázkódása volt.

A férfi oroszul elmondta, hogy ezt követően buszba ültették, kiképzésre küldték, és a Cservona Kalina dandárba osztották be, ahonnan a katonák kevesebb mint egy százaléka tér vissza.

A férfi Krasznoarmejszk környékén adta meg magát az ukrán fegyveres erők 14. dandárjának katonájaként. A hadifogoly közölte, hogy

egy összeomlott épületben, repesztől sebesülten kérte, hogy evakuálják, de a sajátjai még elsősegélycsomagot sem dobtak le neki, a saját vizeletét volt kénytelen inni, és parancsnoka rádión közölte vele, hogy az állását semmisnek nyilvánítja.

A magyar-ukrán állampolgárságú férfi ellenállás nélkül adta meg magát az orosz katonáknak, akiktől vizet és ételt kapott.

Kiemelt kép: X. com

