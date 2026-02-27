Videó: orosz hadifogságba esett egy magyar férfi, akit erőszakkal vittek az ukrán sorozók a frontra

Erőszakkal besorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező katonát fogtak el az oroszok.

Az orosz védelmi minisztérium a közösségi médiában egy videót is publikált, amelyből kiderül, hogy Román Albert 2020 óta élt Magyarországon.

Пленный венгр из 14-й бригады ВСУ рассказал о принудительной мобилизации Военнопленный Альберт Роман сдался подразделениям группировки „Центр” на Красноармейском направлении. Он гражданин двух стран – Венгрии и Украины. Пленный сообщил, что с 2020 года постоянно проживал в… pic.twitter.com/Akt9DmW6XE — Сергей Просто (@Dud47907Sergej) February 25, 2026

A magyar-ukrán állampolgárságú férfi oroszul elmondta, hogy az ukrán határ átlépésekor elfogták, és elvitték egy ungvári hadkiegészítő parancsnokságra.

Az orvosi vizsgálat alkalmasnak találta pedig agyhártyagyulladása, több törése és 11 agyrázkódása volt.

A férfi oroszul elmondta, hogy ezt követően buszba ültették, kiképzésre küldték, és a Cservona Kalina dandárba osztották be, ahonnan a katonák kevesebb mint egy százaléka tér vissza.

A férfi Krasznoarmejszk környékén adta meg magát az ukrán fegyveres erők 14. dandárjának katonájaként. A hadifogoly közölte, hogy

egy összeomlott épületben, repesztől sebesülten kérte, hogy evakuálják, de a sajátjai még elsősegélycsomagot sem dobtak le neki, a saját vizeletét volt kénytelen inni, és parancsnoka rádión közölte vele, hogy az állását semmisnek nyilvánítja.

A magyar-ukrán állampolgárságú férfi ellenállás nélkül adta meg magát az orosz katonáknak, akiktől vizet és ételt kapott.

Kiemelt kép: X. com