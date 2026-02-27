Újabb csapások érték Ukrajnát, miközben Zelenszkij már a békéről beszél

Volodimir Zelenszkij szerint az ősszel beköszönthet a béke Ukrajnában. Az ukrán elnök szerint erre az amerikai félidős választások is nagy hatással lehetnek. Eközben számos tüzérségi és dróntámadás ért épületeket, energetikai létesítményeket, ezek miatt számos ukrán régióban megszűnt az energiaszolgáltatás. Az is kiderült, hogy tavaly augusztus és november között hány fiatal hagyta el a háború sújtotta országot, de az ukrán kényszersorozó toborzótisztekkel történt összetűzésről is érkezett beszámoló. A hirado.hu legfrissebb hírei az orosz–ukrán háborúról.

A Strana Today hírportál a már négy esztendeje zajló orosz–ukrán háború eseményeiről beszámoló frissülő hírfolyamában is írt Volodimir Zelenszkij kijelentéséről, amelyben az ukrán elnök őszre jövendölte a béke beköszöntét, szerinte ugyanis erre hatással lesznek az abban az időszakban az Egyesült Államokban tartandó félidős választások.

Zelenszkij azt gondolja, van esély a békére, és szerinte a következő hónapok függvénye az, hogy őszre lesz-e lehetőség a háború befejezésére és az amerikai félidős választást jelentős befolyásoló tényezőként említette.

Újabb összetűzés történt ukrán civilek és a kényszersorozást végző toborzótisztek között

Egy Telegramon közzétett videó tanúsága szerint az egyik kijevi piacon az ukrán kényszertoborzókkal keveredtek összetűzésbe a helyi civilek.

Foszforral támadták az oroszok Kosztyantinyivkát

Péntek napközben Ukrán Fegyveres Erők 28. dandárja a Telegramon tett közzé videót a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivkát ért orosz foszforcsapásról.

Két Flamingo rakétát lőttek le az oroszok Csuvasföld felett

Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint szerint két, úgynevezett Flamingo rakétát lőttek le az ukrán határtól mintegy ezer kilométerre fekvő oroszországi Csuvasföldi köztársaság területe felett.

Péntekre virradóra is számos tüzérségi és dróntámadást hajtottak végre az oroszok Ukrajna különböző területein

A Strana Today beszámolója szerint éjszaka robbanások hallatszottak Luhanszkban, a csapást két drón mérte egy ottani olajraktárra, ennek következtében tűz ütött ki, egy biztonsági tiszt sérülését jelentették.

Éjszaka az orosz csapatok tömeges tüzérségi támadást hajtottak végre Zaporizzsja terület egyik településén, itt lakóépületek, autó és egy gázvezeték is kigyulladt, négy ember megsérült.

Reggel az oroszok egy drónnal támadtak meg egy szállodát az orosz–ukrán határ közelében fekvő negyedmilliós városban, Szumiban. Ebben a támadásban senki sem sérült meg.

Számos ukrajnai régióban nincs energiaszolgáltatás a létesítmények elleni támadások miatt

Az energialétesítmények elleni támadások következtében Harkiv, Csernyihiv, Szumy, Donyeck, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja régiók fogyasztóit reggel lekapcsoltak az energiaszolgáltatásról.

2027-ig megmarad a katonaköteles ukrán férfiak uniós menedékjoga

A Strana Today a háború hírfolyamában péntek délután Markus Lammertnek, az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatására hivatkozva arról is beszámolt, hogy az Európai Unió csak az úgynevezett védelmi program 2027. márciusi lejártakor fosztja meg az ukrán férfiakat a menedékjogtól.

A szóvivőt a tudósítás szerint arról is kérdezték, hogy van-e vita az EU-ban a katonaköteles ukrán férfiak ideiglenes védelmének eltörléséről. Lammert azt mondta: nincs tudomása vitáról, és az unió, valamint a tagállamok szintjén is egy átmeneti védelemről döntöttek 2027-ig.

Múlt év augusztusától novemberig csaknem százezer fiatal hagyta el Ukrajnát

A hírfolyamban az ukrán gazdasági-stratégiai központ beszámolójára hivatkozva azt írták: a múlt évben augusztustól novemberig közel százezer 18–22 éves fiatal hagyta el Ukrajnát, ami azt jelenti, hogy majdnem minden hetedik fiatalember elmenekült a háborús országból, az összes 2025-ben távozott ukrán állampolgárok egyharmada.

