Új inspirációs központ indult útjára Budapesten, nemzetközi modellt vesznek alapul 

Több mint 15 szakterület 180 előadójával rajtol el a House of Lectures nevű előadásplatform – írták a szervezők egy közleményben. A kezdeményezés arra az igényre ad választ, hogy egyre több magyarországi szervezet és döntéshozó ismeri fel; egy igazán emlékezetes rendezvény kulcsa a hiteles előadó, vagyis egy olyan szakember, aki valódi tapasztalatból, szenvedéllyel és közérthetően beszél.

A Magyarországon eddig nem létező, nemzetközi mintákon alapuló előadásplatformot az ismert Budapesten élő, izraeli ingatlanfejlesztő, Arie Yom-Tov hozza el a hazai közönségnek. A szervezők szerint a House of Lectures olyan előadás-formátumot honosít meg Magyarországon, amely külföldön – különösen Izraelben, de az Egyesült Államokban és Nyugat-Európa számos országában – évek óta nagy sikerrel működik.

Mint írták, a koncepció lényege az, hogy magas szakmai színvonalú, mégis közérthető, inspiráló előadásokat kínál strukturált, márkaépített keretben, ahol a tartalom minősége és a közönségélmény egyaránt kiemelt szerepet kap.

Hangsúlyozták, hogy nem alkalmi konferenciákról, hanem tudatosan felépített, tematikus eseményekről van szó, amelyek közösséget is építenek. „Hányan értik igazán, hogyan kell befektetni a tőzsdén? Hányan értik valóban, mit jelent a kriptovaluta? Hányan kapnak közérthető, hiteles válaszokat az őket leginkább foglalkoztató szakmai és életvezetési kérdésekre? A vendégeink határozzák meg a témát, amiről többet szeretnének megtudni, és minden területen több előadó közül választhatnak. Szeretnénk mindenki számára elérhetővé tenni, megosztani a tudást” – idézték Arie Yom-Tovot a közleményben.

Értékteremtő szakmai közeget, inspiráló teret ígérnek

A 180 előadó között megtalálhatók lesznek üzleti vezetők és innovátorok, pszichológusok és trénerek, tudósok és egészségügyi szakértők, valamint sportolók és művészek.

A több mint 15 aktuális, átfogó téma széles skálája az egészségtől a technológián és AI-on át a HR-en, üzleten és kommunikáción keresztül a humorig terjednek.

A hazai és nemzetközi előadók nemcsak bemutatják a legfrissebb globális trendeket, hanem a magyar közönség számára releváns, közérthető és inspiráló formában közvetítik azokat.

Mint a közleményben emlékeztettek, a kezdeményezés mögött álló üzletember Arie Yom-Tov fiatalon kezdte pályafutását, az elmúlt évtizedekben olyan projekteket valósított meg, amelyek túlmutatnak az ingatlanfejlesztésen, közösségi és gazdasági katalizátorként működnek.

A budapesti Duna Plaza és a Le Méridien sikerét követően döntött a belvárosi Gozsdu-udvar újjáélesztése mellett, amely ma a főváros egyik városrehabilitációs mintaprojektje.

Ezt követte Óbudán a korábbi Új Udvar Bevásárlóközpont átalakítása, amely ma The GlassHouse – Lumin8 Event Center néven működik. Az itt tető alá hozott House of Lectures ennek a gondolkodásnak a szellemi kiterjesztése: olyan platform, amely a tudást, az inspirációt és a kapcsolatépítést helyezi középpontba.

A szervezők szerint ez nem csupán egy új rendezvénysorozat, hanem egy Magyarországon eddig hiányzó, nemzetközi mintákon alapuló tudásplatform, amely a hitelességre, a minőségre és a közösségre építve kíván hosszú távon meghatározó szereplővé válni a hazai szakmai és üzleti életben.