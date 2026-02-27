Tragédia Kiskunfélegyházán: lakástűzben vesztette életét egy idős nő

Lakástűzben meghalt egy idős nő pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel.

Dóka Imre tájékoztatása szerint pénteken késő délelőtt egy korábbi tűzesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

Kiskunfélegyházán, a Lugas utcában, egy harmadik emeleti lakás egyik szobájában berendezési tárgyak égtek. A helyszínre érkező tűzoltók a lakást átvizsgálva tüzet és füstöt már nem tapasztaltak, de az ingatlanban egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni – írta.

A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás tárja fel.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)