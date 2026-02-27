Történelmi pillanat: mostanra sikerült felszedni az összes aknát a délszláv háborúból Horvátországban

Horvátország az ottawai egyezménnyel összhangban közel harminc év után sikeresen befejezte az aknamentesítési folyamatot, és ezzel aknaveszélymentes országgá vált – jelentette be pénteken Davor Bozinovic horvát belügyminiszter.

A tárcavezető közlése szerint

az aknamentesítés során csaknem 107 ezer aknát és egyéb robbanószerkezetet, valamint 470 ezer fel nem robbant eszközt távolítottak el.

Hangsúlyozta: a folyamat nemcsak technikai siker, hanem erkölcsi kötelezettség teljesítése is az áldozatok és családtagjaik felé. Hozzátette azt is, hogy az aknamentesítés hozzájárul a családok biztonságához, a vidéki térségek fejlődéséhez, új mezőgazdasági területek hasznosításához és a turizmus erősödéséhez.

Az aknamentesítés a háborús években, az 1990-es évek első felében kezdődött, hivatalos kezdetének azonban 1996-ot tekintik.

Az ENSZ akkori felmérése szerint az ország szárazföldi területének mintegy 23 százaléka, összesen mintegy 13 ezer négyzetkilométer volt aknákkal szennyezett 14 megyében.

1998-ban megalakult a horvát aknamentesítő központ (HCR), a humanitárius aknamentesítés szervezéséért és koordinálásáért felelős központi állami szerv. A terepen végzett szisztematikus munkának és a műszaki felméréseknek köszönhetően a becsült aknaveszélyes terület nagysága folyamatosan csökkent, 2005-re mintegy 1200 négyzetkilométerre mérséklődött.

Az eredeti tervek szerint Horvátországot 2019-ig aknamentesítették volna, ez azonban forráshiány miatt – különösen az európai uniós csatlakozást megelőző időszakban – nem valósult meg. A mintegy 1,2 milliárd euró értékű átfogó program a hivatalos kezdettől számított harminc évvel később zárult le.

A 1996-ban megkezdett humanitárius aknamentesítési program időszaka alatt összesen 612 ember szenvedett balesetet, közülük 208-an életüket vesztették.

Az áldozatok között 136 tűzszerész és őket segítő munkás volt, közülük 41-en haltak meg munkavégzés közben.

Horvátország 1997-ben az elsők között írta alá az ottawai egyezményt, amely tiltja a gyalogsági aknák gyártását, kereskedelmét és telepítését, valamint előírja az aknakészletek megsemmisítését és az aknamezők felszámolását.

A mostani ukrajnai konfliktusban szintén több évtizedre becsülik azt az időt, amíg végbemehet az aknamentesítés.

A kiemelt kép illusztráció: az amerikai védelmi minisztérium által közreadott kép taposóaknákról az észak-afganisztáni Baglán tartomány székhelyén, Puli-Humriban 2011. április 30-án. A taposóaknákat magyar, amerikai és afgán tûzszerészek semmisítették meg. (MTI/Amerikai védelmi minisztérium)