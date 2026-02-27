Tömegbaleset Kislődnél, öt jármű ütközött össze

Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, várhatóan hosszabb ideig nem indul meg itt a forgalom.
A katasztrófavédelem közlése szerint a kamion üzemanyagtartálya a balesetben megrongálódott, gázolaj ömlött az úttestre. A mentők is a helyszínre érkeztek.
Sajtóinformációk szerint egy ember súlyosan, heten pedig könnyen sérültek meg a balesetben.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)