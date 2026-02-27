Több mint 30 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, a miniszter szerint jól indult 2026 ebben az összevetésben

„A házasságkötések szempontjából is jól indult 2026: januárban 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, és ez azt jelenti, hogy öt hónapja folyamatosa emelkedik a házasságkötések száma” – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

Hankó Balázs közlése szerint ez tavaly szeptember óta 15 százalékos növekedés. „Ez nem pusztán statisztika, ez a jövőbe vetett bizalmat jelenti: azt, hogy a magyar fiatalok reménnyel és optimizmussal tekintenek a jövőbe, és hisznek a férfi és nő életre szóló szövetségében, a házasságban” – fogalmazott a miniszter az MTI híradása szerint.

Elmondása szerint januárban 6216 gyermek született, ez több mint egy hónappal korábban. „Miközben az ukrajnai háború kitörése óta Európában visszaesett a gyermekvállalási kedv, úgy tűnik, nálunk megállt a születési ráta csökkenése. Sőt – ahogy látjuk – esély van rá, hogy 2026 a születések számában is trendfordulót hozzon” – tette hozzá. Hankó Balázs úgy véli, mindez azt mutatja, hogy a magyar családtámogatások működnek.

„Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja keretében megdupláztuk a családi adókedvezmény összegét, és ezzel egymillió gyermeket nevelő család kasszájában hagyunk lényegesen több pénzt havonta”

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy ma már szja-mentesek a három- vagy többgyermekes édesanyák, a 40 év alatti kétgyermekes és a 30 év alatti egy gyermekes édesanyák.

„Mi nem elveszünk a családoktól, hanem ott hagyjuk náluk a forrásokat”

– fogalmazott Hankó Balázs, aki szerint a jövőt a családjaink jelentik, ezért „mi kitartunk a családok támogatása mellett, folytatjuk a családi adócsökkentési adóscsökkentési programunkat”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)