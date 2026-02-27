Tavaszias hangulatban, zavartalan napsütéssel köszönt be a péntek

Többnyire napos, nyugodt időt jósol a HungaroMet péntekre, kevés fátyolfelhővel, és 10 fok feletti nappali átlaghőmérséklettel.

Előrejelzésük szerint csak kevés fátyolfelhő zavarhatja meg a napsütést. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, északkelet felől délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket.

Késő estére általában -4 és +4 fok közé hűl le a levegő. Derült vagy gyengén fátyolfelhős idő várható. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +3 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.