Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni. Jogunk van ahhoz, amit kifizettünk – írta közösségi oldalán Robert Fico

„Ma telefonon beszéltem a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, később pedig Zelenszkij ukrán elnökkel is fogok beszélni. A téma a Druzsba kőolajvezetéken keresztüli tranzit, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti” – írta közösségi oldalán Robert Fico szlovák miniszterelnök. Ukrajna január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéket, veszélybe sodorva ezzel a magyar és a szlovák ellátásbiztonságot, ezzel kapcsolatban pedig pénteken egyeztetett egymással Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök.

A szlovák kormányfő úgy folytatta, „információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik”. Hozzátette: „az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is elhalasztja a szállítási határidőket”.

„Ezért javasoljuk egy közös ellenőrző csoport – Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság – létrehozását, hogy a helyszínen ellenőrizzék, mi a valóság”

– írta Robert Fico. „Szeretném tisztázni: a Slovnaft által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és a miénk. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól” – tette hozzá.

„Ez nem „orosz olaj” – jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk”

– szögezte le Robert Fico, aki hozzáfűzte:

„Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”.

Elmondása szerint, „ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell”.

„Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz”

– hangsúlyozta a szlovák kormányfő, aki Zelenszkijjel folytatott beszélgetés utánra tájékoztatást ígért az eredményekről és Ukrajna álláspontjáról.

SLOVAKIA’S INTERESTS COME FIRST Today I spoke by phone with Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban , and later I will also speak with Ukrainian President Zelensky. The topic is the transit of oil through the Druzhba pipeline, which concerns Slovakia and Hungary. We have… pic.twitter.com/fM76GRQ5GJ — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 27, 2026

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, az ukrán olajblokád miatt egyeztetett pénteken Orbán Viktor magyar miniszterelnök szlovák kollégájával, Robert Ficóval, akivel megállapodtak abban, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Orbán Viktor közölte:

a magyar–szlovák vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön saját szemével a valóságról.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is. Kijelentette: a Barátság olajvezetéket „Zelenszkij és Ukrajna blokkolja” és ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Ukrajna január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéket, veszélybe sodorva ezzel a magyar és a szlovák ellátásbiztonságot, az orosz olajtranzit tartós kimaradása miatt például hazánkban akár 1000 forint fölé is emelkedhet a benzin ára.

Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint ötszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy

Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogová)