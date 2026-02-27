Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni. Jogunk van ahhoz, amit kifizettünk – írta közösségi oldalán Robert Fico

A szlovák kormányfő úgy folytatta, „információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik”. Hozzátette: „az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is elhalasztja a szállítási határidőket”.
„Ezért javasoljuk egy közös ellenőrző csoport – Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság – létrehozását, hogy a helyszínen ellenőrizzék, mi a valóság”
– írta Robert Fico. „Szeretném tisztázni: a Slovnaft által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és a miénk. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól” – tette hozzá.
„Ez nem „orosz olaj” – jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk”
– szögezte le Robert Fico, aki hozzáfűzte:
„Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”.
Elmondása szerint, „ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell”.
„Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz”
– hangsúlyozta a szlovák kormányfő, aki Zelenszkijjel folytatott beszélgetés utánra tájékoztatást ígért az eredményekről és Ukrajna álláspontjáról.
Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, az ukrán olajblokád miatt egyeztetett pénteken Orbán Viktor magyar miniszterelnök szlovák kollégájával, Robert Ficóval, akivel megállapodtak abban, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Orbán Viktor közölte:
a magyar–szlovák vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön saját szemével a valóságról.
A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is. Kijelentette: a Barátság olajvezetéket „Zelenszkij és Ukrajna blokkolja” és ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Ukrajna január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéket, veszélybe sodorva ezzel a magyar és a szlovák ellátásbiztonságot, az orosz olajtranzit tartós kimaradása miatt például hazánkban akár 1000 forint fölé is emelkedhet a benzin ára.
Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat
Rövid idő alatt több mint ötszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.
„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.
A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy
Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.
A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:
-
Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!
-
Nem Ukrajna tízéves támogatására!
-
Nem a rezsiárak emelkedésére!
Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.
„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”
– fogalmazott.
A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.
Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogová)