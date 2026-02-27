Szijjártó Péter szerint a szuverén politika tette lehetővé Magyarország gazdasági bravúrjait

A kormány szuverén politikája az alapja annak, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtized válságai közepette is komoly gazdasági bravúrokra volt képes – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Maglódon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető helyi fiatalok előtt tartott beszédében az utóbbi időszak egymást követő kríziseit sorolta, kezdve a gazdasági összeomlással, a tömeges bevándorlóáradaton és a koronavírus-járványon át egészen az ukrajnai háború kitöréséig.

„Mégis ez alatt a 15-16 év alatt a magyar gazdaság olyan fantasztikus bravúrokat tudott végrehajtani, amiket normál körülmények között is embert próbáló feladat lett volna, pláne így” – mondta.

„Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben(…) Európa legalacsonyabb adóit mi fizetjük magyarok. Tehát akik dolgoznak, azok tudják, hogy 15 százalékos személyi jövedelemadó van és a vállalatok is 9 százalékot fizetnek társasági adót (…) Közben nemcsak felépítettük a rezsicsökkentést, hanem meg is tartottuk” – sorolta.

„Tehát ma a magyarnál kétszer-háromszor-négyszer többet fizetnek az európai családok rezsiköltségként”

– mutatott rá, kitérve a 13. és a 14. havi nyugdíjra, illetve a világszerte csodált családtámogatásokra.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez a nehézségek ellenére csakis úgy jöhetett létre, hogy a kormány az elmúlt 16 évben minden válság esetében a maga útját járta.

„Magyar megoldást alkalmaztunk mindenre. Szuverén módon magunk döntöttünk, és nem fogadtuk el, hogy valaki, mondjuk Brüsszel ránk erőltessen valamit kívülről” – húzta alá.

Ennek kapcsán pedig kitért Magyarország különutas Ukrajna-politikájára is, és elítélte, hogy Brüsszel szerint

„Európának háborúba kell mennie, katonákat kell küldenie, oda kell küldeni a pénzt, az ukránokat meg be kell engedni az Európai Unióba”.

Illetve hangsúlyozta, hogy mindehhez a szuverén nemzeti magyar kormány továbbra sem fog hozzájárulni.

Kiemelt kép forrása: MTI/Bodnár Boglárka