Sorsoltak az Európa-ligában, megvan a Ferencváros ellenfele a legjobb 16 között

A Ferencváros a portugál SC Bragával találkozik a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A magyar bajnok csütörtök este a bolgár Ludogorec kiejtésével jutott be a legjobb 16 közé.

Az MTI híradása szerint a párharc első mérkőzésére március 12-én kerül sor a Groupama Arénában, a visszavágót pedig 18-án rendezik Bragában.Továbbjutás esetén a görög Panathinaikosz vagy a spanyol Real Betis vár majd az FTC-re. A magyar bajnoki címvédő a szezon elején az örmény FC Noah és a bolgár PFC Ludogorec csapatát búcsúztatta a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd alulmaradt az azeri Qarabag FK-val szemben, így került át a második számú kupasorozatba. Ott az alapszakaszt négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a 11. helyen zárta, a rájátszás első fordulójából pedig a Ludogoreccel szemben lépett tovább.

A pénteki, nyoni sorsolás eredményeként lesz majd olasz párharc a legjobb 16 között – a Bologna az AS Romával csap össze –, míg a Lille az Aston Villával, a Stuttgart pedig a Portóval játszik. A második számú európai kupasorozat döntőjét május 20-án rendezik Isztambulban.

A nyolcaddöntő párosítása:

1. Ferencvárosi TC–SC Braga (portugál)

2. Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)

3. KRC Genk (belga)–SC Freiburg (német)

4. Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

5. VfB Stuttgart (német)–FC Porto (portugál)

6. Nottingham Forest (angol)–FC Midtjylland (dán)

7. Bologna FC (olasz)–AS Roma (olasz)

8. Lille OSC (francia)–Aston Villa (angol)

Az első mérkőzéseket március 12-én, a visszavágókat 18-án és 19-én játsszák. A negyeddöntő sorsolása:

A. 1. nyolcaddöntő továbbjutója-2. nyolcaddöntő továbbjutója

B. 3. nyolcaddöntő továbbjutója-4. nyolcaddöntő továbbjutója

C. 5. nyolcaddöntő továbbjutója-6. nyolcaddöntő továbbjutója

D. 7. nyolcaddöntő továbbjutója-8. nyolcaddöntő továbbjutója

Az első mérkőzéseket április 9-én, a visszavágókat 16-án játsszák. Az elődöntő sorsolása:

A. negyeddöntő továbbjutója-B. negyeddöntő továbbjutója

C. negyeddöntő továbbjutója-D. negyeddöntő továbbjutója

Az első mérkőzéseket április 30-án, a visszavágókat május 7-én játsszák.

Kiemelt kép: Cadu (k), a Ferencváros gólszerzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)