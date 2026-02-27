Sorsoltak az Európa-ligában, megvan a Ferencváros ellenfele a legjobb 16 között

Az MTI híradása szerint a párharc első mérkőzésére március 12-én kerül sor a Groupama Arénában, a visszavágót pedig 18-án rendezik Bragában.Továbbjutás esetén a görög Panathinaikosz vagy a spanyol Real Betis vár majd az FTC-re. A magyar bajnoki címvédő a szezon elején az örmény FC Noah és a bolgár PFC Ludogorec csapatát búcsúztatta a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd alulmaradt az azeri Qarabag FK-val szemben, így került át a második számú kupasorozatba. Ott az alapszakaszt négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a 11. helyen zárta, a rájátszás első fordulójából pedig a Ludogoreccel szemben lépett tovább.
A pénteki, nyoni sorsolás eredményeként lesz majd olasz párharc a legjobb 16 között – a Bologna az AS Romával csap össze –, míg a Lille az Aston Villával, a Stuttgart pedig a Portóval játszik. A második számú európai kupasorozat döntőjét május 20-án rendezik Isztambulban.
A nyolcaddöntő párosítása:
- 1. Ferencvárosi TC–SC Braga (portugál)
- 2. Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
- 3. KRC Genk (belga)–SC Freiburg (német)
- 4. Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
- 5. VfB Stuttgart (német)–FC Porto (portugál)
- 6. Nottingham Forest (angol)–FC Midtjylland (dán)
- 7. Bologna FC (olasz)–AS Roma (olasz)
- 8. Lille OSC (francia)–Aston Villa (angol)
Az első mérkőzéseket március 12-én, a visszavágókat 18-án és 19-én játsszák. A negyeddöntő sorsolása:
- A. 1. nyolcaddöntő továbbjutója-2. nyolcaddöntő továbbjutója
- B. 3. nyolcaddöntő továbbjutója-4. nyolcaddöntő továbbjutója
- C. 5. nyolcaddöntő továbbjutója-6. nyolcaddöntő továbbjutója
- D. 7. nyolcaddöntő továbbjutója-8. nyolcaddöntő továbbjutója
Az első mérkőzéseket április 9-én, a visszavágókat 16-án játsszák. Az elődöntő sorsolása:
- A. negyeddöntő továbbjutója-B. negyeddöntő továbbjutója
- C. negyeddöntő továbbjutója-D. negyeddöntő továbbjutója
Az első mérkőzéseket április 30-án, a visszavágókat május 7-én játsszák.
Kiemelt kép: Cadu (k), a Ferencváros gólszerzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)