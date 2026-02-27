Robert Fico tájékoztatta Zelenszkijt, hogy Pozsony és Budapest szakértői csoportot küldene a Barátság kőolajvezeték megvizsgálására

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.

A küldöttség az Európai Bizottság és uniós tagállamok által kinevezett szakértőkből állna. A szlovák miniszterelnöknek elmondása szerint az volt a benyomása, hogy Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában.

Fico azt is közölte, hogy találkozni fog Zelenszkijjel, és azt szeretné, ha a találkozót az Európai Unió egyik tagállamában tartanák.

„Tájékoztattam az elnököt, hogy a kőolajtranzit leállítására irányuló szándék logisztikai nehézségeket és gazdasági kárt okoz. A megbeszélés megerősítette, hogy különböző az álláspontunk a kőolajvezeték állapotát illetően. Míg a mi hírszerzői jelentéseink megerősítik, hogy a vezeték nem sérült és semmi sem akadályozza az olajszállítást, az ukrán elnök kitartott amellett, hogy a vezeték helyreállítása hosszú időbe telik” – mondta Fico.

A szlovák miniszterelnök hozzátette: az ukrán fél eddig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet megtekintse a megsérült vezetéket. Ukrajna feltehetően ugyanígy nem akarja, hogy az Európai Unió nagykövete tegye meg ugyanezt. „Zelenszkij elnök elutasított egy ilyen vizsgálatot, az ukrán hírszerző szolgálatok elutasító véleményére hivatkozva” – szögezte le.

A szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy az ukrán elnök találkozóra hívta őt meg. „Elfogadtam a meghívást, és felkértem a kormányhivatalt, valamint a külügy- és Európa-ügyi minisztériumot, hogy működjenek együtt az ukrán féllel egy megfelelő időpont egyeztetésében. A találkozó helyszínéül mi egy olyan európai uniós tagállamot részesítünk előnyben, ahová az ukrán elnök gyakran látogat” – írta a szlovák kormányfő.

A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába. Ukrajna szerint orosz támadás érte a Lviv melletti Brodiban lévő létesítményt, Orbán Viktor és Robert Fico politikai zsarolással és a magyar választási kampányba való beavatkozással gyanúsítja Ukrajnát. Ukrajna ezt elutasítja, és közölte: a megrongált létesítmény kijavításán dolgozik – írta a TASR.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én. MTI/EPA.