Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hazudik a Barátság vezetéket ért károkról.

Robert Fico szlovák miniszterelnök egy sajtótájékoztatón azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy hazudik a Barátság vezetéket ért károkról, és szerinte ezt csak megerősítette egy újabb hazugság, amit az alternatíva felajánlásakor mondott – írta a RIA Novosztyi.

„Azt állítja, hogy a vezeték Brodinál megsérült – ez az a vezetékszakasz, amely ukrán területen halad át. Ez nem igaz, mert alternatívát kínálnak nekünk: más olajat szállítanak Odesszán keresztül. Ennek is el kell jutnia Brodiba, majd onnan tovább Szlovákiába. Hogyan sérülhetett volna meg akkor Brodi?”

– mondta sajtótájékoztatón a szlovák kormányfő.

Robert Fico pénteken Orbán Viktorral is egyeztetett a vezeték ügyével kapcsolatban.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én. .MTI/EPA