Pert vesztett az emberekre veszélyes medvék kilövését engedélyező szlovák minisztérium

Megszaporodtak az emberek elleni medvetámadások az utóbbi években Szlovákiában, ezért a pozsonyi kormány tavaly tavasszal elfogadott egy indítványt 350 példány kilövéséről. Néhány civil szervezet azonban a veszélyesnek ítélt vadállatok védelmére kelt.

Jogerősen pert vesztett Szlovákia környezetvédelmi minisztériuma abban az ügyben, amelyben egy vadásztársaságnak nyolc medve kilövésére adott engedélyt. A döntés értelmében a tárcának a perköltséget is meg kell térítenie a felperes civil szervezet számára – hívta fel rá a figyelmet az Infostart.hu.

A konkrét üggyel kapcsolatban a bíróság megállapította: a minisztérium döntése több szempontból is hiányos volt. A felperes, a Mi vagyunk az erdő nevű kezdeményezés szerint a hatóság nem tudta egyértelműen azonosítani a kilövésre kijelölt állatokat, hiányzott a döntés felülvizsgálatához szükséges dokumentáció, és nem vizsgálták meg megfelelően az alternatív megoldásokat sem.

Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár hangsúlyozta, hogy

a minisztérium nem ért egyet az ítélettel, és további jogi lépéseket tervez,

panaszt fog benyújtani a pozsonyi közigazgatási bíróság döntése ellen. Kiemelte, hogy a gyakorlatban sokszor nehéz pontosan meghatározni az egyes medvék jellemzőit, még elejtett állatok esetében is előfordul, hogy első ránézésre nem egyértelmű a nemük, különösen fiatal példányoknál.

A pert indító civil szervezetek viszont áttörésként értékelik az ítéletet, amely precedenst teremthet Szlovákiában. A felperesek szerint a minisztérium gyakorlata eddig lehetővé tette, hogy konkrét problémás egyedek megjelölése nélkül adjanak ki kilövési engedélyeket, megítélésük szerint azonban pontosan meg kell határozni, és bizonyítékokkal alá is kell támasztani, mely állatok jelentenek veszélyt, és miért szükséges azok kilövésük.

Szlovákiában az utóbbi években megszaporodtak az ember és vadállat közötti konfliktusok.

A pozsonyi kormány tavaly áprilisban fogadott el egy indítványt 350 medve kilövéséről, és az ország nagy részén veszélyhelyzetet is bejelentettek a medvék jelenléte miatt. Az állami természetvédelem adatai szerint

2025 áprilisa és októbere között több mint 200 medvét lőttek ki vagy távolítottak el, főként lakott területek közeléből.

