Palesztin tüntetők piros festékkel firkálták össze Churchill szobrát Londonban, egy férfit letartóztattak

Piros festékkel firkálták össze Sir Winston Churchill szobrát a londoni Parliament Square-en, egy 38 éves férfit pedig őrizetbe vettek faji alapon súlyos károkozás gyanújával – írja a BBC.

A Parlament téren álló bronzszoborra „cionista háborús bűnös” és „szabadságot Palesztinának” feliratokat festettek. További üzenetek között szerepelt a „globalizáljátok az intifádát” is, ami azt jelenti, hogy a palesztinok Izrael elleni lázadását világszerte támogassák és terjesszék ki.

A szobrot környékét lezárták, és péntek reggel megkezdték a tisztítását. A londoni rendőrség szóvivője elmondta: „Február 27-én, pénteken röviddel hajnali 4 óra után egy férfit láttak, amint graffitiket festett Winston Churchill szobrára a Parlament téren.”

A férfit rasszista alapon történő súlyos károkozás gyanújával tartóztatták le.

A Downing Street 10. képviselője a támadást teljesen elfogadhatatlannak nevezte. „Churchill nagy brit államférfi volt. Kormányunk mindig kiáll értékeink mellett, és a tettest felelősségre kell vonni.”

A holland Free the Filton 24 nevű csoport vállalta a felelősséget az akcióért. Instagramon közzétett videójukon látszik, amint valaki a szobrot firkálja.

The man who defaced the Churchill statue in London today is a Dutch Extinction Rebellion protester named Olax Outis Not even British pic.twitter.com/nDeO5UqKPf — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) February 27, 2026

A brit belügyminisztérium szóvivője szerint

„Sir Winston Churchill a nemzeti büszkeség egyik jelképe. Azok, akik megrongálták ezt a szobrot, szégyent hoznak magukra.”

2025 decemberében a brit rendőrség közölte, hogy mindenkit, aki a „globalizálni az intifádát” kifejezést skandálja, letartóztathatnak, miután sor került a Bondi Beach-i és a manchesteri terrortámadásokra.

Kapcsolódó tartalom Palesztin terrorista gyilkolt ártatlan civileket pénteken Izraelben A támadó néhány nappal ezelőtt engedély nélkül hatolt be Izraelbe.

Kiemelt kép: Palesztina felszabadítását követelő aktivisták festéket fújtak Winston Churchill néhai brit miniszterelnök szobrára a londoni Parlament téren 2026. február 27-én (Fotó: MTI/AP/PA/Lucy North)