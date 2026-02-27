Óvatosabb lépések a Hold felé: a NASA biztonsági szempontok mentén szabja át az Artemis-programot

A NASA átalakítja az „Artemis” Holdra szállási programot a repülési szünetek és a kockázatok csökkentése érdekében.

Gyökeresen átalakítja az Egyesült Államok űrügynöksége a több csúszással terhelt Artemis holdprogram menetrendjét: a korábban 2028-ra tervezett első holdraszállás helyett előbb egy pályán végrehajtott dokkolási küldetést hajtanak végre, a tényleges landolást pedig 2028-ra halasztják.

A NASA új vezetője, Jared Isaacman közölte: az eredetileg a Hold déli pólusára tervezett Artemis-3 misszió nem hajt végre holdraszállást.

Ehelyett 2027-ben az Orion űrkapszula Föld körüli pályán kapcsolódik majd egy vagy két holdkomphoz, hogy dokkolási és rendszerteszteket végezzenek. A módosított terv szerint 2028-ban akár két holdraszállási kísérletre is sor kerülhet, az Artemis-4 és az Artemis-5 keretében.

Az átszervezés célja a repülések közötti, jelenleg többéves szünetek csökkentése és a technikai kockázatok mérséklése. Isaacman szerint elfogadhatatlan, hogy akár három év teljen el két indítás között; az ütemet egy évre vagy annál rövidebbre kívánják gyorsítani. Ennek érdekében egységesítik a Space Launch System (SLS) holdrakéták konfigurációját.

Az első, személyzet nélküli Artemis-teszt 2022-ben hidrogénszivárgási és héliumáramlási problémákkal küzdött.

Hasonló műszaki gondok merültek fel a közelmúltban is, amikor az SLS rakétát javításokra visszaszállították a Kennedy Űrközpont szerelőcsarnokába.

A Artemis-2 küldetés – amelynek során négy űrhajós a Hold körül repülne – továbbra is a következő lépés marad, de a rakétaproblémák miatt legalább áprilisig halasztják, új indítási dátum egyelőre nincs. A misszióban az amerikai Christina Koch, Victor Glover és Reid Wiseman, valamint a kanadai Jeremy Hansen venne részt.

Kiemelt kép: Az Artemis II SLS hordozórakéta (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)