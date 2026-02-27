Orbán Viktor: Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről

„Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” – írta a kormányfő a közösségi oldalán.

Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani

Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken, ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani. Pénteken ezért egyeztetni fog Robert Fico szlovák miniszterelnökkel – közölte a miniszterelnök pénteken reggel a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. „Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani” – tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

