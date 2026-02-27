Orbán Viktor: Olajblokád alá vette Magyarországot Zelenszkij, kezdi elhinni Nyugat-Európa is, hogy hazudik az ukrán elnök

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma sem indította újra a Barátság kőolajvezetéket, a minsizterelnök azt mondta, ezt mindenképpen el kell érnünk.

„Olajblokád alá vették Magyarországot, a gazdaságunkat vették célba, hiszen ha nincs kőolaj, abból gazdasági válság lesz. Először felmegy a benzin ára, aztán olyan ármelekedések következnek a gazdaságban, amely miatt káosz alakulhat ki. Kezdtük a legeygszerűbbel, ha nem adtok olajat, mi nem adunk dízelt, ezután nem adunk áramot, de mivel magyarok is élnek Kárpátalján, ez a végső eshetőúségh. Vagy azt is mondhatjuk, ha nem adtok olajat, nem adunk pénzt. Aztán, ha nem jön olaj, a 20. szankciós csomag nem lesz elfogadva Oroszországgal szemben” – fogalmazott Orbán Viktor.

A minszterelnök szerint a nyugat-európaiaik kezdik elhinni, hogy Zelenszkij hazudik, valójában nem lenne akadálya, hogy újraindítsa a Barátság kőolajvezteéket. Nem véletlenül kellett kivezényelnie a katonaságot, hogy a kulcsfontosságú infrastruktúrát védjék – mondta. Az ukránok robbantották fel a németek Északi Áramlatát is, bármire képesek – szögezte le.

