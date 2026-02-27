Orbán Viktor: Újabb lépések jönnek az ukrán olajblokád feltörésére. Ma egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel

Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken, ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani – közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.

„Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani”

– tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

Hozzátette, hogy pénteken ezért egyeztetni fog Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Békéscsabán 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)