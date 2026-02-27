Orbán Balázs: A kormány az elmúlt 16 évben nyújtott teljesítménye azt tükrözi, hogy a Fidesz–KDNP-nek van fedezet a szavai mögött

Az ukrajnai háború miatt a 2026-os választás sorsfordító lesz Magyarország és Európa jövője szempontjából – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Kunszálláson.

Orbán Balázs az 5. Kunszállási Pikniken úgy fogalmazott: „veszélyes tíz év áll előttünk”, de Magyarország sikeres lehet, ha tisztában van a realitásokkal.

Kiemelte: vannak olyan szereplők, akik a háború lezárásában érdekeltek, például az Egyesült Államok, és vannak olyanok, akik nem. Példaként megemlítette Oroszországot, Ukrajna szűk elitjét, akik a nyugati segélyeket kezelik, valamint az európai politikai elitet, akik finanszírozzák a háborút.

A politikus azt mondta: Ukrajna céljai csak akkor valósulhatnak meg, ha Európa kitart mellette, ezért Kijev abban érdekelt, hogy Európában „háborúpárti elit” legyen. Hozzátette: Ukrajna uniós csatlakozása jelentős anyagi terhet jelentene.

Orbán Balázs nevetségesnek nevezte a Tisza Párt azon állítását, hogy ők hazahoznák az EU-s forrásokat.

Mint mondta, az ellenzék inkább hozzájárulna ahhoz, hogy további támogatásokat küldjenek Ukrajnába.

A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy ha Brüsszel kivezetné az orosz energiát az unióból, akkor a rezsi és a benzin ára is emelkedne hazánkban, amire Magyarország következő évtizede rámenne.

„Legyünk észnél, figyeljünk oda!” – szólított fel a politikus.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának kunszállási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 26-án (Fotó: MTI/Bús Csaba)