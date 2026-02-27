Moszkva figyelmeztette Ankarát, hogy a fekete-tengeri gázvezetékeket ukrán támadás érheti

Oroszország több ízben is tájékoztatta Törökországot Kijev arra vonatkozó terveiről, hogy megtámadja az orosz gázt szállító fekete-tengeri gázvezetékeket – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak.

„A szakszolgálatainknak van erre vonatkozó információjuk, ők rögzítik a kijevi rezsim új szabotázsokra való felkészülésének kíséreteit” – mondta. A fekete-tengeri gázvezetékek elleni támadás lehetőségéről Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden tett ismételten említést az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének tanácskozásán.

„A Fekete-tenger alján lefektetett gázvezetékeink lehetséges felrobbantásáról van szó. Ez az úgynevezett Török Áramlat és Kék Áramlat. Nem nyugszanak” – mondta akkor, nem konkretizálva a terveket és „Oroszország ellenfeleit” nevezve meg potenciális elkövetőként.

Peszkov pénteken megígérte, hogy a Kreml be fogja jelenteni a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásának dátumát, amint erről végleges megállapodás születik. A Kreml szóvivője az európai országok körében uralkodó hangulatra hivatkozva úgy vélekedett, hogy újabb kísérlet történhet a befagyasztott orosz kintlévőségek „ellopására”.

„A letéteményes országok, Belgium, kategorikusan ellenzi ezt. Van még egy sor más ország is, amely tisztában van egy ilyen döntés, azaz az eszközeink kisajátításának elkerülhetetlen negatív következményeivel” – hangoztatta.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivõ – MTI/AP/Pavel Bednyjakov