Mindig van lejjebb: a gyilkosság helyszínén most éppen zsidózott a francia szélsőbaloldal vezetője

Két héttel azután, hogy a helyi Antifa-szervezet, az Ifjú Gárda tagjai Lyonban agyonvertek egy katolikus egyetemistát, a gyilkosság elkövetőivel kapcsolatban álló szélsőbaloldali parlamenti párt vezetője, Jean-Luc Mélenchon ugyanebben a városban antiszemita utalásokat tett pártja helyi jelöltjét támogató kampánybeszédében. Kijelentéseit erőteljesen elítélte a francia politikai élet szinte minden fajsúlyos pártja és számos személyisége. A Le Figaro a baloldal morális öngyilkosságát emlegette.

A parlament egyik legerősebb pártja, a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország(LFI) vezetője, a trockista Jean-Luc Mélenchon pénteken heves sajtó- és politikai támadások fókuszába került csütörtöki, lyoni beszéde okán.

A gyilkosság és a „Lider Maximo”

Lyonhoz rövid időn belül a második súlyos botrány kapcsolja az LFI-t. Február közepén

itt, Franciaország harmadik legnagyobb városában lincseltek meg az Antifa pribékjei egy 23 éves katolikus egyetemi hallgatót, aki két napon belül belehalt sérüléseibe.

🇫🇷🔴 After Antifa beat Quentin Deranque to death in Lyon, far-left activist Jacques-Élie Favrot has been indicted for murder through incitement, serious violence, and criminal association. He is now in pre-trial detention for the barbaric murder of the 23-year-old conservative… pic.twitter.com/FQ9MZZGmNA — Remix News & Views (@RMXnews) February 20, 2026

A magukat Ifjú (vagy Fiatal) Gárdának nevező, korábban feloszlatott szervezet tagjai, akik a lincseléssel kapcsolatba hozhatók, egytől egyig kapcsolatban álltak az LFI-vel is. A gyilkosság egyik feltételezhető elkövetőjének még parlamenti belépője is volt az LFI helyi politikusa asszisztenseként.

Mélenchon ebben a városban jelent meg csütörtökön, hogy a küszöbön álló francia helyhatósági választás kampányában támogassa a párt helyi jelöltjét, Anaïs Belouassa-Cherifit. A szélsőbalodali pártvezér, akit a pártjában kiépített személyi kultusza okán gyakran illetnek – a néhai Fidel Castróra utalva – a Lider Maximo gúnynévvel,

Jeffrey Epstein ügyére utalva szarkasztikus megjegyzéseket tett az elhunyt szexuális bűnöző vezetéknevére.

Antiszemita beszéd Lyonban

Úgy téve, mintha csak javítgatná saját kiejtését, Mélenchon megjegyezte: „Azt akartam mondani, hogy »Epstine« bocsánat, az »Epstine« oroszosabban hangzik. Tehát most Epstine-t fogtok mondani Epstein helyett, Franckenstine-t Frankenstein helyett!”

Mélenchon beszéde hatalmas felzúdulást váltott ki a francia közéletben, pénteken egymást érték az antiszemita felhangokat elítélő politikusok és közéleti szereplők nyilatkozatai.

A szélsőbaloldali politikus szereplése kihatással lehet a 2027-es elnökválasztás főpróbájának nevezett márciusi, francia önkormányzati választásokra, s a baloldali pártok kapcsolatrendszerére is. Az egyik legnagyobb és legbefolyásosabb parlamenti pártként ismert LFI-t ugyan a Szocialista Párt potenciális szövetségeseként kezelték, ám ezt a viszonyt most megkérdőjelezi Francois Hollande volt köztársasági elnök, szocialista politikus pénteki nyilatkozata.

„Mostantól mindenki levonhatja a saját következtetéseit” – fogalmazott Hollande Jean-Luc Mélenchonról. A volt elnök a következőket írta X-fiókján: „A nyelvhasználat visszaélései gyakran tükrözik a gondolkodás eltéréseit.

Jean-Luc Mélenchon a legbotrányosabb utalásokkal a legelviselhetetlenebb antiszemita kijelentésekbe süllyedt.”

🔴 SOS | Mélenchon est un immonde complotiste et antisémite pic.twitter.com/5mQd8pIFTx — Factuel (@FactuelOff) February 27, 2026



„Franciaországban az -ein végződésű kiejtés gyakran a zsidóságra utal” – magyarázza a Le Figaro által idézett Marianna Perebenesiuk újságíró és franciairodalom-szakértő.

Az X csatornán Perebenesiuk kifejti: Franciaországban a vezetéknevek „-ein” végződésének jiddis módon történő hangsúlyozása – ezt a kiejtést a német ajkú, askenázi zsidók beszélték Közép- és Kelet-Európában – „gyakran utal egy személy zsidó mivoltára”. Ez a körülmény pedig itt (Mélenchon beszédében – a szerk.) korántsem jelentéktelen, mivel Jeffrey Epstein zsidó volt – írja a szakértő.

Kapcsolódó tartalom Megháromszorozódott az antiszemita cselekmények száma Franciaországban az első félévben

Fasiszta mechanizmus

Emmanuel Macron köztársasági elnök az X-en nemrég újra megosztotta beszédét, amelyet Ilan Halimi, a 2006-ban elrabolt és megkínzott zsidó fiatalember tiszteletére rendezett ünnepségen mondott, elítélve a „szélsőbaloldali antiszemitizmust”. Az elnök ezzel közvetlenül Jean-Luc Mélenchon beszédére reagált, és azt írta: „Ez 15 nappal ezelőtt volt…” Macron ezen túlmenően egyelőre nem reagált a történtekre.

Ez Jean-Luc Mélenchon szándékos, provokatív antiszemita kirohanása volt – jelentette ki Matthias Renault, a Nemzeti Tömörülés (RN) képviselője.

„Ezek nyilvánvalóan az antiszemitizmus jellemzői, ez elfogadhatatlan”

– ítélte el Éric Lombard volt pénzügyminiszter (Olivier Faure, a Szocialista Párt első titkárának közeli munkatársa) – a France 2-n, péntek reggel az elhangzottakat. „Az antifasiszta az, aki a fasizmus ellen küzd, nem pedig az, aki annak legveszélyesebb mechanizmusait használja fel újra” – fűzte hozzá.

„Nem, ez elfogadhatatlan! Ezeknek a megjegyzéseknek semmi értelme sincs. Elég volt!” – reagált Marine Tondelier, a Zöldek vezetője és elnökjelöltje.

A baloldal erkölcsi öngyilkossága

„Obszcén: azaz ami nem mutatható meg a színpadon. Ez a megfelelő szó Jean-Luc Mélenchon csütörtök este Lyonban elhangzott pokoli monológjának leírására” – olvasható a Le Figaro vezércikkében.

A publicisztika szerzője, Vincent Trémolet de Villers egyaránt utal a baloldali párt mindkét, friss ügyére: a Lyonban agyonvert egyetemistára és a Mélenchon által tett antiszemita beszédre is. „A polgári viselkedés minden eleme – a visszafogottság, a lelkiismeretesség, a árnyalatok – porrá vált, hogy helyet adjon a gátlástalan alantas ösztönöknek.

Így a szónok verbálisan eltaposott egy fiatalembert, Quentint, akit az ő csapatának tagjai öltek meg, rúgtak fejbe. Felmentette az Ifjú Gárda gyilkosait.”

„Paranoiája által elragadva mindenáron nácizálta a helyzetet, dühösen vádolva az újságokat (amelyek között azonban nem csak ellenségei vannak), hogy rágalmazzák őt, miközben ő a fő rágalmazó, aki saját újságjaikban szónokol” – írta a publicista, aki úgy látja: a francia baloldal erkölcsi öngyilkosságáról tanúskodik Mélenchon magatartása.

Kiemelt kép: Jean-Luc Mélenchon, a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország baloldali párt alapító vezetője (k) nyilatkozik Párizsban 2025. október 2-án. Gyilkos ideológiák (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)