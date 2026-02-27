Megtagadta a bíróság a fideszes aktivistára támadó plakátrongáló letartóztatását

Nem rendelt el kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak az ügyében, akivel szemben plakátrongálás miatt garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult eljárás – közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.

A gyanú szerint a férfi szerdán kutyasétáltatás közben tapétavágó késsel elvágta a gyorskötözőt több kihelyezett választási kampányplakáton, majd szóváltásba keveredett egy emberrel, aki mobiltelefonjával rögzítette a cselekményét.

A szóváltás során a gyanúsított kétszer megütötte a másik férfit, aki emiatt a földre került. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A közlemény szerint a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén garázdaság és könnyű testi sértés vétségének megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a terhelt jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása érdekében ingatlanra korlátozott és nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta.

Az adatok szerint a gyanúsított büntetlen előéletű, igazolt lakhellyel és munkahellyel rendelkezik, egzisztenciális körülményei rendezettek, az eljárás során együttműködést és megbánást tanúsított, a rendőrségen önként jelentkezett.

A bíróság álláspontja szerint a gyanúsított terhére rótt bűncselekmények kisebb tárgyi súlyúak, a bűnösség megállapítása esetén – a bírói gyakorlatra figyelemmel – nem valószínűsíthető végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása. Ezért úgy látták, a férfi esetében nem feltételezhető, hogy a büntetőeljárás alól kivonná magát.

„A plakátok levágásához használt tapétavágó kés a munkája miatt volt a terheltnél, a cselekményét nem előre eltervezetten, hanem hirtelen felindulásból követte el, a sértettet pedig nem politikai indíttatásból bántalmazta” – írták.

A bíróság szerint az ügyben szükségtelen kényszerintézkedés alkalmazása, ezért elutasította a bűnügyi felügyelet elrendelésére irányuló ügyészségi indítványt. A végzés nem végleges.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)