Megfojtanák Orbán Viktort – itt az új Mesterterv

Tényleg 20 százalékkal vezet a Tisza, vagy hamisít a Medián? Kivéreztetéses tervvel buktatnák meg a választások után Orbánt Brüsszelből. Ezek a témák kerültek szóba a Mandiner Mesterterv című podcastjának legújabb adásában.

A műsorban Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemezték a belpolitika legfrissebb fejleményeit.

Szóba került, hogy a kampány hajrájában egyre élesebb a küzdelem a Fidesz és a Tisza Párt között, miközben a közvélemény-kutatások körül is komoly vita bontakozott ki.

A stúdióbeszélgetés résztvevői szerint valódi „gondolatháború” zajlik: egyes szereplők igyekeznek elültetni a választók fejében, hogy a Tisza már megnyerte a választást, noha a terepen zajló mozgósítás mást mutat.

Arról is beszéltek, hogy az aláírásgyűjtési versenyben a Fidesz látványos szervezeti fölényt demonstrált, ami az elemzők szerint a választás napján is döntő tényező lehet. A vita középpontjában nemcsak a listás számok, hanem a 106 egyéni választókerület sorsa áll, ahol a személyes jelenlét és a helyi hálózatok ereje kulcsfontosságú.

A műsorban szó esett a kisebb pártok – köztük a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt – esélyeiről is, amelyek indulása vagy visszalépése jelentősen befolyásolhatja a nagy pártok közti versenyt. Felmerült továbbá az is, hogy mi történik akkor, ha a Tisza mégsem alakíthat kormányt, és hogyan rendeződhet át az ellenzéki térfél.

Elhangzott, hogy a nemzetközi dimenzióban is komoly tétje van az áprilisi voksolásnak: az orosz energiahordozók esetleges uniós kivezetése, a visszatartott források ügye és a migrációs politika mind újabb nyomásgyakorlási pontot jelenthetnek. A résztvevők szerint egy újabb Orbán Viktor-kormány kemény brüsszeli viták elé nézne, ugyanakkor a tapasztalat és a kiépített nemzetközi kapcsolatok jelentős mozgásteret biztosíthatnak. A kampány tehát nemcsak számháború, hanem stratégiai küzdelem is arról, milyen irányba mozdul el Magyarország a következő években.

A teljes adást itt lehet megtekinteni:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnöka Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén a Várkert Bazárban 2026. február 4-én. A kormányfő mellett, háttal Szalai Zoltán, a Mandiner.hu lapigazgató-főszerkesztője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)