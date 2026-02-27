Maszkos ember támadta meg a zalaszentgróti járási hivatal ügyintézőjét

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint
a zalaszentgróti járási hivatal munkatársát a reggeli munkakezdéskor egy maszkos támadó hátulról ismeretlen anyaggal leöntötte. A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget.
A minisztérium és a Zala Vármegyei Kormányhivatal „elítél minden olyan cselekményt, amely során a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel”. A járási és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek, így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő – olvasható a tárca közleményében.
A tájékoztatás arra is kitér, hogy az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, ezért a mentesítés és a takarítás idejére az ügyfelek türelmét kérik.
