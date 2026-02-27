Magyarország a tudomány élvonalába tartozik – jelentette ki Gulyás Gergely

Az Állatorvostudományi Egyetem önmagában is bizonyítéka annak, hogy Magyarország a tudomány élvonalába tartozik, nemcsak múltját, hanem jelenét tekintve is – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Állatorvostudományi Egyetem 2026. évi diplomaosztó ünnepségén pénteken Budapesten.

Gulyás Gergely köszöntő beszédében azt mondta: „ha meggyőződésünk az, hogy Magyarország agrárium nélkül nem lehet sikeres, akkor jól felkészült, komoly tudással rendelkező állatorvosok nélkül sem lehet sikeres”.

Úgy fogalmazott, „kimondani is felemelő, hogy a 239. tanév végén indulnak el egy új nemzedék képviselői, hogy bejárják a 21. században ennek a gyönyörű hivatásnak az útját, amely egyaránt szolgálja az országot és a magyar agráriumot.”

A miniszter kiemelte, hogy az Állatorvostudományi Egyetem Európa legjobb felsőoktatási intézményei közé tartozik, és a modellváltás lehetőségeivel élve tovább erősödött az elmúlt években is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy hetven ország hallgatói tanulnak az intézményben.

„Az önök tudása nemzetközileg is értékes, hasznosítható”

– szólt a végzettekhez, megjegyezve: az itt megszerzett diplomával könnyen el tudnak majd helyezkedni.

Gulyás Gergely gratulált a diplomát szerző hallgatóknak, egyúttal megköszönte a szüleik hozzájárulását, támogatását is. „A mai nap emlékezetes ünnep, megkoronázása az itt töltött éveknek” – fogalmazott a miniszter.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár közölte: az Állatorvostudományi Egyetem az egyik ékes példája a megújult magyar felsőoktatásnak.

„Tradíció és innováció, e kettő biztosítja az intézmény dinamikáját” – fogalmazott, hozzátéve: az egyetem őrzi történelmi gyökereit, de közben a 21. század kihívásainak is megfelel.

Az államtitkár beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az intézmény szakmai lapokban megjelent publikációinak száma, és

„büszkeségre ad okot, hogy az egyetem kutatóinak tudására a nemzetközi folyóiratok is számítanak.”

Ez jól mutatja, hogy a megújult magyar egyetemek nemzetközi mércével mérve is sikeresek – jelentette ki.

Varga-Bajusz Veronika kitért arra is, hogy összességében 12 magyar egyetem van a világ legjobb öt százalékában. Az előrelépés szavai szerint azt is jelenti: elérhető az a cél, hogy 2030-ra legyenek a világ legjobb száz, illetve Európa legjobb száz egyeteme között magyar intézmények.

Hangsúlyozta: merész, ámde reális célkitűzés lehet, hogy az Állatorvostudományi Egyetem szakterületén a világ tíz legjobbja közé kerüljön az elkövetkező évtizedben.

Az államtitkár felidézte azt is, hogy az elmúlt években két és fél-háromszorosára emelték a felsőoktatás finanszírozását, több mint ezer milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg az ágazatban az elmúlt tíz évben. Hozzátette: elkötelezettek abban, hogy a következő években további 1300 milliárd forintot fordítsanak erre a célra.

„A diploma nem csupán jogosítvány, hanem küldetés. Misszió arra, hogy gyarapítsák a magyar és az egyetemes tudományt, gyógyítsanak, kutassanak, innováljanak, és a szakmai tudás mellett emberségből is példát mutassanak” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika, aki beszámolt arról is, hogy a Pannónia ösztöndíjprogram indulása óta több mint 12 ezer magyar hallgató és oktató vehetett részt nemzetközi mobilitásban.

Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora megnyitó beszédében hangsúlyozta: intézményük az állatorvosképzés területén Európa egyik legjobbja. Hozzátette: az egyetem csaknem száz helyet javított az elmúlt évben a világ legnevesebb felsőoktatási ranglistáján, így a Shanghai Ranking szakági listáján jelenleg a legjobb 70 egyetem között szerepel.

Szavai szerint ez a kiugró eredmény nagyrészt annak köszönhető, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a tudományos tevékenység támogatására.

„Ne feledjük, a tudományban a véleményekkel lehet, sőt szükséges is vitázni, hisz sokszor vitákban bontakoznak ki az új gondolatok” – fogalmazott, kiemelve: a tudományban nem monológokra, hanem dialógusra van szükség.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)