Magyar Péterék pártcsaládja légvédelmi rendszereket és rakétákat akar küldeni Ukrajnának, méghozzá azonnal

Az Európai Néppárt (EPP) frakciója az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján nyíltan felszólította a tagállamokat, hogy azonnal szállítsanak Patriot légvédelmi rendszereket Ukrajnának, Németországot pedig arra, hogy adja át nekik a Taurus rakétáit – írja az Index.

A portál beszámolója szerint az Európai Néppárt (EPP) frakciója – amelynek a Magyar Péter vezette Tisza Párt is a tagja – az Európai Parlamentben egyértelmű üzenetet küldött a tagállamoknak: sürget az idő, és a fegyverszállításokat tovább halasztani nem lehet Ukrajnának.

Az EPP Patriot légvédelmi rendszerek azonnali átadására szólított fel, Németországot pedig arra, hogy végre szállítsa le a Taurus típusú nagy hatótávolságú rakétáit Ukrajna számára.

Michael Gahler, az Európai Parlament képviselője és az EPP szóvivője arról beszélt, erre azért van szükség, mivel Oroszország azt próbálja kierőszakolni a tárgyalásokon, amit a csatatéren nem tud elérni – az alapvető infrastruktúra szétbombázásával.

„Hogyan lehet elérni, hogy a Kreml háborús bűnöse ne csak abbahagyja a bombázást, hanem komolyan le is üljön a tárgyalóasztalhoz? Csakis akkor, ha erősebb katonai nyomást érez, és már nem hiszi, hogy megnyerheti ezt a háborút”

– szögezte le Gahler, aki konkrét elvárásokat is megfogalmazott.

Azok a tagállamok, amelyek rendelkeznek a Patriothoz hasonló légvédelmi rendszerekkel, most azonnal adják át Ukrajnának.

Németország és azok az országok, amelyek rendelkeznek a Taurushoz fogható nagy hatótávolságú rakétákkal, szállítsák le azokat az ukránoknak.

Érvelése szerint az ukránok ezzel megbéníthatják az orosz fegyvergyárakat, a helyhez kötött indítóállásokat és a katonai repülőtereket, valamint használhatatlanná tehetik a fontos közlekedési infrastruktúrát – hidakat és vasúti csomópontokat – a katonai szállítások számára. „Ha ez megtörténik, megnő a háború befejezésének valószínűsége” – magyarázta Michael Gahler képviselő. A javaslat még az EPP egyes képviselői között sem élvez teljes körű támogatást, Andrzej Halicki lengyel képviselő például az orosz infrastruktúra elleni támadásokat terrorcselekményeknek minősítette.

Nemzeti petíció: az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint háromszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt”

– írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kikéri fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

Kiemelt kép: Magyar Péter , a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője, Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)