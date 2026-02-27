Letiltotta a Facebook a Mediaworks megyei lapjait

A Facebook anyacége, a Meta letiltotta a Mediaworks több megyei lapjának a közösségi oldalát pénteken – írja a Magyar Nemzet, amely szerint ezzel a techóriás nyíltan beszállt a választási kampányba.

A vármegyei portálok közül a Baranya vármegyei Bama, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisalföld és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szon Facebook-felülete is elérhetetlenné vált – közölte a Magyar Nemzet a 24.hu cikke alapján. Mint írtá,

pénteken a Reddit nevű közösségi fórumon jelent meg egy bejegyzés arról, hogy felhasználói bejelentés áll a Baranya vármegyei hírportált érintő leállás mögött.

A poszt írója szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt történt a bejelentés, ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként.

„Tehát a Facebook akadályozza, hogy a háború borzalmait bemutató hírek eljussanak a magyar emberekhez. A Meta kapcsán fontos kiemelni, hogy Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője korábban a cég londoni irodájának a jogtanácsosa volt. Azonban eddig is nyilvánvaló volt, hogy a közösségi médiában a Tisza Párt felé lejt a pálya ”– írta a Magyar Nemzet az esettel kapcsolatban.

Hozzátették:

a három érintett megyei portál közleményt adott ki a történtek után. Eszerint a Meta pénteken indokolás nélkül szüntette meg a Facebook-oldalakat.

Ez a drasztikus döntés megítélésük szerint súlyosan sérti a sajtószabadságot. A közösségi médiás felületek visszaállítása érdekében pedig fellebbeztek (azóta a Bama Facebook-oldala ismét elérhetővé vált).

Kiemelt kép: a Meta Threads nevû, új mikroblog-szolgáltatásának ikonja egy felhasználó mobiltelefonján Miamiban 2023. július 5-én. A Twitter-rivális Threadsre az Instagram felhasználók saját felhasználónevükkel regisztrálhatnak, de regisztráció nélkül is nyomon követhetik kedvenc felhasználóik megosztásait az új alkalmazáson. A Threads az Európai Unióban szabályozási problémák miatt egyelõre nem hozzáférhetõ. MTI/EPA/Cristobal Herrera.