Letartóztattak egy volt amerikai vadászpilótát, mert a vád szerint kínai katonai pilótákat képzett ki

Az Egyesült Államokban őrizetbe vették a légierő egy nyugalmazott tisztjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy engedély nélkül nyújtott harci repülési kiképzést a kínai légierő pilótáinak. A hatóságok szerint az ügy komoly nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.

Az amerikai igazságügyi minisztérium közlése szerint szerdán Indianában letartóztatták a 65 éves Gerald Brownt, az amerikai légierő volt vadászpilótáját – írja az Interesting Engineering. A férfi 2023 decembere óta Kínában élt, és a vád szerint engedély nélkül vállalt szerepet kínai katonai pilóták kiképzésében. Az amerikai jogszabályok előírják, hogy volt katonák csak kormányzati jóváhagyással nyújthatnak védelmi jellegű szolgáltatásokat külföldi szereplőknek.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója, Kash Patel az X-en erősítette meg a hírt:

„Jelentős ügy… az FBI és partnereink letartóztattak egy volt amerikai légierős pilótát, aki állítólag a kínai hadsereg pilótáit képezte ki.”

A hatóságok szerint Brown 2023 augusztusában kezdett tárgyalásokat egy szerződésről Stephen Su Binnel, a Kanadában élő kínai származású üzletemberrel – akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedés miatt, mivel kulcsszerepet játszott az USA védelmi beszállítóinak meghackelésében és érzékeny katonai adatok ellopásában –, majd decemberben Kínába utazott, hogy megkezdje a kiképzést. A nyilvánosságra hozott információk nem részletezik, pontosan milyen harcászati eljárásokat vagy rendszereket érintett az oktatás.

Brown 24 évig szolgált az amerikai légierőnél, ahol érzékeny egységeket irányított, harci bevetéseket vezetett, és oktatóként is dolgozott. Leszerelése után amerikai védelmi vállalkozóként többek között az ötödik generációs, lopakodó F–35 Lightning II vadászgép üzemeltetésére képezte ki a pilótákat. A hatóságok szerint szakmai háttere miatt az ügy különösen aggasztó.

Gerald Brown ellen szövetségi eljárás indult, és elítélése esetén jelentős börtönbüntetésre számíthat. Az eset jól mutatja, hogy Washington egyre szigorúbban lép fel az érzékeny katonai tudás külföldre jutásával szemben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Maesiro Hitosi)