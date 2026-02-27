Lázár János: Magyar Péter azonnal tisztázza, miben egyezett meg Zelenszkijjel a magyarok kárára

Lázár János szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásának ügyében Magyar Péter nem a magyarok, hanem az ukránok oldalára állt. Az építési és közlekedési miniszter felszólította a Tisza Párt elnökét: azonnal tisztázza, miben állapodott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az építési és közlekedési miniszter szerint Magyar Péter az ukránok mellé állt, ezért a Tisza Párt elnökének tisztáznia kell, miben állapodott meg Zelenszkijjel.

Lázár János a Facebook-bejegyzése mellé közzétett videójában, Makóról jelentkezve arról tájékoztatott, hogy a helyi emberek attól félnek, az ukránok zsarolása és fenyegetése miatt 1000 forint lesz az üzemanyag ára.

A tárcavezető azt mondta:

„megszólalt Magyar Péter is, de ő nem a magyarok, hanem az ukránok mellé állt, ahelyett, hogy felhívta volna Zelenszkijt és megnyitották volna a kőolajvezetéket, az ukránok mellett tette le a voksát.”

„Felszólítjuk: azonnal tisztázza, miben egyeztek meg a magyarok kárára két héttel ezelőtt Münchenben.”

– hangoztatta Lázár János.

Brüsszelben mondták el az ukránok: kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

Ahogyan arról egy csütörtök reggeli cikkben a hirado.hu is beszámolt, a Politico idézett egy ukrán kormányzati tanácsadót, aki úgy fogalmazott: kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával. Nem tudják milyen következményei lesznek a választásnak, ezért óvatosak, de Magyar Péter megnyilatkozásait figyelve, nagyobb rugalmasságra számítanak Ukrajna irányába – számolt be róla a lap.

A Magyar Nemzet azt írta: a Politico értelmezése szerint Kijev abban bízik, hogy Magyarország és Ukrajna viszonya enyhülhet egy esetleges kormányváltás után. Magyar Péter az Európai Unióval való viszony rendezését és az uniós források felszabadítását kulcskérdésnek tartja.

Az amerikai lap cikkében azt is hosszasan taglalta, hogy szerintük a választás tétje túlmutat Magyarországon: az Európai Unióban többen abban reménykednek, hogy egy új magyar vezetés kevésbé blokkolná az Ukrajnának szánt pénzügyi és politikai támogatásokat.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)