Kocsis Máté: Magyar Péter ma beismerte, hogy az ő érdekében áll a kőolajvezeték leállítása

Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette:
a Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség.
Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolajellátásának biztosításáról, a magyar vállalkozások, az ipar és a háztartások energiabiztonságról nem Magyar Péterrel kellene egyezkedni, hanem az ukrán féllel – jelentette ki Kocsis Máté.
Kapcsolódó tartalom
Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat
Rövid idő alatt több mint ötszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.
„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.
A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy
Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.
A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:
-
Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!
-
Nem Ukrajna tízéves támogatására!
-
Nem a rezsiárak emelkedésére!
Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.
„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”
– fogalmazott.
A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.
Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (b) és Móring József Attila, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, képviselőjelölt a kormánypártok országjárásának balatonboglári fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 27-én. MTI/Kacsúr Tamás.