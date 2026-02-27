Kocsis Máté: Magyar Péter ma beismerte, hogy az ő érdekében áll a kőolajvezeték leállítása

Magyar Péter beismerte, hogy az ő érdekében áll a kőolajvezeték leállítása – mondta a Fidesz frakcióvezetője pénteken Balatonbogláron.

Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette:

a Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolajellátásának biztosításáról, a magyar vállalkozások, az ipar és a háztartások energiabiztonságról nem Magyar Péterrel kellene egyezkedni, hanem az ukrán féllel – jelentette ki Kocsis Máté.

Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint ötszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy

Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (b) és Móring József Attila, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, képviselőjelölt a kormánypártok országjárásának balatonboglári fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 27-én. MTI/Kacsúr Tamás.