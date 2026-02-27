Két tömeges és hat csoportos csapást mért az orosz hadsereg a héten ukrán hadiüzemekre, az ukrajnai energetikai, üzemanyag- és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeire, drónok raktáraira és indítási helyeire, valamint az ukrán fegyveres erők és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire – közölte a moszkvai védelmi minisztérium pénteken.

A tárca a támadásokat az orosz polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.

A február 21-27. közötti időszakra vonatkozó hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, elfoglalva egy-egy települést a harkivi, a donyecki, a dnyipropetrovszki, és a zaporizzsjai régióban, a „különleges hadművelet” övezetében pedig több mint 8700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel lőszer-, üzemanyag- és anyagi-műszaki raktárakat, 22 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 50 rakétáját, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, öt Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, 132 páncélozott harcjárművet, három sorozatvetőt, továbbá 2041 repülőgép típusú drónt.

A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az orosz hadsereg helyenként 15 kilométerre közelítette meg a donyecki régió nyugati részén találkató Kramatorszk megerősített várost.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Kurszkban egy autószerelő műhelyt ért csapás következtében egy civil életét vesztette, három pedig megsebesült. A luhanszki régióban tűz ütött ki több üzemanyag-létesítményben.

Az orosz Szövetség Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a luhanszki régióban hazaárulás gyanújával őrizetbe vett egy helyi lakost, aki katonai információkat gyűjtött az ukrán titkosszolgálat számára. Novoszibirszkben és Bredszkben elfogtak egy-egy fiatalt, aki „külföldről érkezett utasításra” töltőállomáson készült tüzet okozni.

A voronyezsi regionális bíróság pénteki közlés szerint hattól 12 évig terjedő szabadságvesztésre ítélt három, 18 és 20 év közötti fiatalt, vasútvonalon az ukrán titkosszolgálat megbízásából elkövetett szabotázsért.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva elfogadhatatlannak nevezte, hogy Kijev tíz, még mindig Ukrajnában fogva tartott Kurszk megyei lakosért cserébe Oroszország elleni jogellenes cselekmények miatt letartóztatott ukránok szabadon bocsátását követeli. Moszkalkova szerint az orosz félnek többször is elküldték ezeknek a személyeknek a listáját. Az ombudsman rámutatott, hogy az ukrán katonák által elhurcolt civilek nem követtek el olyan cselekményeket, amelyek kárt okozhattak volna Ukrajnának és hadseregének.

