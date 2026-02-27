Itt hallgathatja élőben Orbán Viktor rádióinterjúját

Mi, magyarok képesek vagyunk arra, hogy egy szántóföld helyén hozzuk létre a világ egyik legjobb gyárát – mondta a kecskeméti Mercedes-gyár ünnepségén Orbán Viktor

Ha meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor az európai autóipar, a Mercedes-Benz és kecskeméti gyára is talpon marad – jelentette ki a miniszterelnök.