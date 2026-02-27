Műsorújság
Itt hallgathatja élőben Orbán Viktor rádióinterjúját

Szerző: hirado.hu
Forrás: Kossuth Rádió
2026.02.27. 06:59

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnöki interjú titt hallgathatja:

Kossuth Rádió élőben

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

interjú Orbán Viktor Kossuth Rádió

