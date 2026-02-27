Ismét Budapesten lép fel Bryan Adams, már a koncert dátuma is megvan

December 16-án, karrierje alatt már nyolcadik alkalommal ismét Magyarországon ad koncertet Bryan Adams. A kanadai előadó budapesti MVM Dome-ban lép majd fel, két évvel az előző alkalom után.

Az MTI híradása szerint az énekes-dalszerző Roll with the Punches című turnéjával tér vissza Budapestre, és legújabb lemeze dalai mellett legnagyobb sikereit is előadja, erről már a szervező Live Nation közölt részleteket.

Kanada egyik legismertebb zenésze csaknem öt évtizede tartó karrierje során több mint százmillió lemezt adott el, turnézott mind a hat kontinensen (első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban), több mint negyven országban vezette a slágerlistákat. Eddig tizenhat stúdiólemezt készített, az elsőt még 1980-ban, a legutóbbit tavaly jelentette meg. Legnagyobb slágerei közé tartozik a Summer of ’69, az (Everything I Do) I Do It for You, a Heaven, a Straight from the Heart, a Please Forgive Me vagy az Ed Sheerannel közös Shine A Light. Dalait olyan neves művészek adták elő, mint Joe Cocker, Bonnie Tyler, a Kiss vagy Tina Turner, akivel még duettet is énekelt. Dolgozott együtt Barbra Streisanddal, Celine Dionnal, Stinggel és Rod Stewarttal is.

Bryan Adams filmzenéiért Oscarra és Golden Globe-díjra is jelölték, Grammy-díjat egyszer, 1992-ben kapott az (Everything I Do) I Do It For You című dalért, bár tizenhatszor is jelölték Grammyre. Többek között a Szilaj, a vad völgy paripája rajzfilmhez és a Micsoda nő musicalhez is írt dalokat. Megkapta a legmagasabb kanadai állami kitüntetést, beiktatták a Zenei Hírességek Csarnokába, csillaga van a hollywoodi Hírességek Sétányán.

2024-ben Bryan Adams független művésszé vált és megalapította saját lemezkiadóját, a Bad Records-ot. Azóta két, háromalbumos box szettet adott ki, amelyek a londoni Royal Albert Hallban tartott koncertjeinek a felvételeit tartalmazzák, így összesen hat albumot jelentetett meg mindössze két év alatt.

Tavaly augusztusban adta ki Roll with the Punches című stúdióanyagát, amely keveréke a rá jellemző himnikus rocknak, a nyers gitárriffeknek, a szívből jövő dalszerzésnek, miközben fülbemászó dalokat párosít elgondolkodtató pillanatokkal. A kanadai sztár fotósként is ismert, fényképalbuma Exposed címmel 2012-ben jelent meg. Készített képeket az angol királyi családról, jó kapcsolatban volt a néhai Lady Dianával, és fotózta a tragikus sorsú Amy Winehouse-t is.

Kiemelt kép: Bryan Adams kanadai rockénekes fellépés közben a 2022-es CMT Music Awards gálán az Egyesült Államokbeli Nashville-ben, 2022. április 11-én (Fotó: Mickey Bernal/Getty Images North America/Getty Images)