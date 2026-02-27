Indulhat az Irán elleni támadás? – Kiürítették az Egyesült Államok izraeli nagykövetségét, útnak indult a híres anyahajó

Elhagyta a krétai hadikikötőt a világ legnagyobb repülőgép-hordozó anyahajója, a USS Gerald R. Ford és Izrael felé vette az irányt – írja az Israel Hayom.

Az izraeli hírportál szerint az amerikai hadihajó 24 órán belül elérheti a zsidó állam partvidékét. Mindeközben az Axios szerint az Egyesült Államok izraeli nagykövetségét kiürítette, valamint értesítést küldtek a „nem létfontosságú” kormányzati munkatársaknak és családtagjaiknak, hogy a növekvő iráni feszültségek miatti biztonsági kockázatoknak köszönhetően hagyják el a követséget.

„Az érintettek fontolóra vehetik Izrael elhagyását, amíg még elérhetők a menetrend szerinti járatok”

– közölte az amerikai külügyminisztérium. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete pedig azt írta a nagykövetség munkatársainak:

aki el akarja hagyni az országot, az tegye meg most.

A héten az amerikaiak hasonló intézkedéseket foganatosítottak a bejrúti nagykövetségen is, ugyanis arra számítanak, hogy az esetleges amerikai légitámadás után a Hezbollah megtámadhatja Izraelt. Az amerikai hírportál szerint

a döntés arra utal, hogy küszöbön állhat egy közös amerikai–izraeli katonai hadjárat Irán ellen.

Ebben az esetben Irán ballisztikus rakétákat indíthat Izrael és a térségben található amerikai célpontok felé – írja az Axios, ugyanakkor – ahogy erre emlékeztetnek –, Donald Trump amerikai alelnök évértékelő beszédében még azt hangsúlyozta, hogy elsősorban diplomáciai megoldást szeretne találni az iráni válságra, ugyanakkor felvázolta egy lehetséges háború indokait is az iszlamista terrorállam ellen.

Közben az Egyesült Államok közel-keleti főparancsnoka csütörtökön tájékoztatta Trump elnököt az Irán elleni katonai fellépés lehetőségeiről. Kiemelték: ez volt az első alkalom, hogy a Közel-Keletet felölelő amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) vezetője, Brad Cooper tájékoztatta Trumpot az Iránnal tavaly decemberben kezdődött válság óta.

Az elmúlt hetekben Trump jelentős amerikai katonai erősítést rendelt el a Közel-Keleten. Cooper admirális tájékoztatója újabb jele annak, hogy Trump döntése Irán ügyében hamarosan megszülethet. Az iráni fegyveres erők szóvivője pénteken arról beszélt:

„Bármilyen meggondolatlan amerikai lépés széles körű tüzet fog szítani a térségben.”

Hozzátette, hogy bármilyen konfrontáció esetén az amerikai érdekek a térségben iráni rakéták hatótávolságán belül lesznek. „Nem törekszünk háborúk kirobbantására, de nem is félünk tőlük, és határozottan megvédjük hazánkat és népünk érdekeit” – mondta Abolfazl Sekarcsi iráni dandártábornok.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/EPA/Amerikai védelmi minisztérium/Erik Hildebrandt)