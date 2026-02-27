Index: Az Európai Unió kijevi delegációja is felajánlotta, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát, de az ukrán miniszterelnök-helyettes ezt elutasította

Az Index információi szerint az Európai Unió kijevi delegációja felajánlotta, hogy személyesen ellenőrzi a Barátság kőolajvezeték állapotát, ám Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a keddi nagyköveti értekezleten elutasította a javaslatot, biztonsági körülményekre hivatkozva. Érdekes egybeesés, hogy a hétfői uniós külügyminiszteri ülésen is felmerült a szakértők ukrajnai kiküldésének lehetősége, ám Andrij Szibiha külügyminiszter szerint erről további egyeztetés szükséges.

A magyar nagykövetség ügyvivőjét csütörtökön másodjára is bekérették az ukrán külügyminisztériumba, azonban az Index információi szerint nem ő volt az egyetlen diplomata, aki a napokban találkozott az ukrán politikai vezetőkkel. A magyar ügyvivő berendelését megelőzően az Európai Unió kijevi delegációja keddi nagyköveti értekezletet tartott Tarasz Kacska jelenlétében, amelyen a Barátság kőolajvezeték helyzete is szóba került.

A találkozón Katarina Mathernova, az EU misszióvezetője jelezte, hogy a delegáció kész lenne a vezetéket és a kapcsolódó berendezéseket a helyszínen megvizsgálni. Az ukrán fél azonban közölte, hogy a jelenlegi biztonsági körülmények nem teszik lehetővé az infrastruktúra helyszíni ellenőrzését még az EU delegációja számára sem. Ez pedig nagyban hasonlít a hétfői uniós külügyminiszteri ülésen elhangzottakkal, ahol Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter kérdést tett fel az ukrán külügyminiszternek arra vonatkozóan, miért nem vizsgálják magyar és szlovák szakértők a vezetéket, ha ellentmondás van a felek között.

Az ülésről korábban már beszámoló Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter hosszú hallgatás és „ő-zés” után csupán annyit mondott, hogy további egyeztetés szükséges.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez megerősíti a magyar és szlovák szakértők információit, miszerint a Barátság kőolajvezetéken technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincs a kőolajszállítás újraindításának.

Továbbra is különbözik a magyar és az ukrán álláspont

Hétfőre virradóra ukrán légicsapások következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú-állomás, a Barátság kőolajvezeték egyik központi csomópontja, ahol az orosz régiókból érkező kőolajat keverik, mielőtt exportpiacokra vagy Közép-Európába továbbítanák.

A magyar álláspont szerint adatok igazolják, hogy semmilyen akadálya nincs a Barátság vezeték újraindításának, ezért Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot, amíg Kijev újra nem indítja a Magyarország felé érkező kőolajszállítást. Emellett blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot, és hétfőn az EU 20. szankciós csomagjának elfogadását, továbbá leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot is. Kijev és magas rangú uniós tisztviselők eközben tagadták, hogy Ukrajna lassan halad a javításokkal, hivatkozva a károk mértékére, mely nehézzé teszi a vezeték újbóli üzembe helyezését.

A magyar kormány az ellátásbiztonság fenntartása érdekében részben stratégiai tartalékok felszabadításával, részben tengeri beszerzéssel tervezi kezelni a helyzetet. Február 25-én Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülését követően jelentette ki, hogy a magyar kormány megerősíti az ország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét az ukrán olajblokád miatt, ugyanis a miniszterelnök szerint politikai nyomásgyakorlásról van szó, amely veszélyeztetheti Magyarország energiarendszerének működését.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azt mondta, hogy a Barátság kőolajvezeték javítási munkálatai nem haladnak olyan gyorsan, mint ahogyan azt a magyar kormány feltételezi, és hozzátette, hogy az orosz csapások következtében az odesszai kikötőt a Barátsággal összekötő csővezeték megsemmisült.

Orbán Viktor csütörtökön kiszivárgott levele szerint a magyar kormány kész lehet feloldani az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel elleni vétót, amennyiben az EU felméri a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat.

Kiemelt kép: Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén működő olajtartálytelepen 2022. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)