Így vették őrizetbe az ügyészt őrjöngve megfenyegető gyanúsítottat – VIDEÓ

A vádlott telefonon felhívta az ügyében eljáró ügyészt, kiabált vele, kifogásolva az ellene történő vádemelést és többször is megfenyegette életveszélyesen.

Egy Veszprém vármegyei férfival szemben egy járási ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt vádat emelt 2026. február közepén, amelyről a vádiratot kiadmányozó ügyész levelében értesítette a vádlottat – számolt be az ügyészség.

Közleményükben felidézték, hogy a férfi 2026. február 24-én az ügyészség hivatali telefonján felhívta az ügyében eljáró ügyészt, és kiabálni kezdett vele, kifogásolva az ellene történő vádemelést. A beszélgetés során a férfi többször életveszélyesen megfenyegette az ügyészt, és kijelentette, hogy személyesen is felkeresi.

A férfi ellen a fenyegetések miatt büntetőeljárás indult, a nyomozó ügyészség felkérésére az elsődleges eljárási cselekményeket a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányág végezte el. A nyomozás során az ügyészség a férfit – az őrizetbe vételét követően – gyanúsítottként hallgatta ki, aki a közölt gyanúsítás ellen panasszal élt és tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését. A gyanúsítottal szemben őrjöngő magatartása és fenyegetőzése miatt többször, legutóbb 2026. február 23-án volt rendőri intézkedés, továbbá – többek között – közveszéllyel fenyegetés, valamint garázdaság miatt büntetőeljárás van ellene folyamatban.

A gyanúsított terhére róható bűncselekmény büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

A bíróság az ügyészség indítványára a gyanúsított letartóztatását 2026. február 26-án –figyelemmel a bűnismétlés veszélyére – egy hónapra elrendelte.

A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett.

