Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire, mindenki véleménye számít!

Hidvéghi Balázs videójában elmondta: a Magyar Posta tájékoztatása szerint a fővárosban és Pest vármegyében már befejeződött a nemzeti petíció kézbesítése. Hozzátette: a többi vármegyében most jönnek az utolsó kézbesítési napok, és legkésőbb jövő hét szerdán, március 4-én mindenki meg fogja kapni.
Az államtitkár azt kérte, aki megkapta, töltse ki a nemzeti petíciót, és küldje vissza.
„Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire, mindenki véleménye számít!”
– mondta.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)