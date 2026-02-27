Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire, mindenki véleménye számít!

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.27. 13:06

| Szerző: hirado.hu
„Javában zajlik a nemzeti petíció postázása, március 4-ig mindenki meg fogja kapni az íveket” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hidvéghi Balázs videójában elmondta: a Magyar Posta tájékoztatása szerint a fővárosban és Pest vármegyében már befejeződött a nemzeti petíció kézbesítése. Hozzátette: a többi vármegyében most jönnek az utolsó kézbesítési napok, és legkésőbb jövő hét szerdán, március 4-én mindenki meg fogja kapni.

Az államtitkár azt kérte, aki megkapta, töltse ki a nemzeti petíciót, és küldje vissza.

„Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire, mindenki véleménye számít!”

– mondta.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

nemzeti petícióorosz–ukrán háború Hidvéghi Balázs Brüsszel

